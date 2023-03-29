Земельный совет согласовал участок под строительство паркинга у Нижегородского кремля

Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области одобрил заявку управления делами правительства региона на строительство двухэтажного паркинга на 220 мест под стенами Нижегородского кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Стоянка расположится на участке площадью 8 тыс. кв. м западнее дома №1В на Нижневолжской набережной. Оставлять машины на парковке смогут как сотрудники кремля, так и горожане, отметили в управлении делами правительства. Объем инвестиций в проект составит 600 млн руб. Источник финансирования пока не определен, рассматривается вариант государственно-частного партнерства.

Всего земельный совет одобрил 13 заявок, общий объем инвестиций по ним превысил 2,9 млрд руб. Среди них – строительство многоквартирного дома в границах улиц героя Давыдова, Лубянской, Руставели (ГлавУКС, 694,6 млн руб.) и детсада на 320 мест в микрорайоне Комсомольский в Дзержинске (казенное учреждение «Строитель», 422 млн руб.).

Подробнее о паркинге под стенами кремля – в материале «Ъ-Приволжье» «Постоять рядом с историей».

Елена Ковалева