В российской госмедицине за 2022 год стало почти на 50 тысяч врачей меньше

В России число медицинских работников в государственных медучреждениях в 2022 году сократилось на 50 тыс. человек. Существенный дефицит врачей наблюдается в 22 российских регионах.

«Врачей стало меньше на 9784 человека по сравнению с 2021 годом, среднего медперсонала — на 38 946»,— заявила замначальника управления статистики по аналитической работе Центрального НИИ организации и информатизации Минздрава Надежда Несветайло (цитата по порталу «Медвестник»).

По ее словам, численность медперсонала снижается во всех федеральных округах страны. Наиболее серьезный дефицит врачей наблюдается в 22 регионах России: на Чукотке, в Чувашии, Туве, Марий Эл, Калмыкии, Хакасии, Татарстане, Калужской, Челябинской, Брянской, Липецкой, Кемеровской областях, Краснодарском крае и Севастополе.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с кадрами в отрасли крайне напряженная. Он отметил, что в настоящее время в правительстве активно обсуждают возможность увеличить зарплаты медработникам.

Ранее сообщалось, что, по оценкам Минздрава, дефицит медработников в российском здравоохранении составляет менее 100 тыс. человек в отрасли, в которой занято 2,5 млн человек, однако он зафиксирован в большинстве российских регионов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Врачей не сеют и не жнут».

Александр Кислов