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Коммерсантъ FM
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Врачей не сеют и не жнут

Минздрав оценил нехватку медперсонала в РФ как умеренную

По оценкам Минздрава, дефицит медработников в российском здравоохранении составляет менее 100 тыс. человек в отрасли, в которой занято 2,5 млн человек, однако он зафиксирован в большинстве российских регионов. За предыдущий год ситуация с врачами немного ухудшилась, с медперсоналом — значительно улучшилась.

Пандемия коронавируса позволила привлечь в государственное здравоохранение и врачей, и медсестер

Пандемия коронавируса позволила привлечь в государственное здравоохранение и врачей, и медсестер

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Пандемия коронавируса позволила привлечь в государственное здравоохранение и врачей, и медсестер

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В 2021 году большинство регионов России фиксировали нехватку врачей, среднего и младшего медицинского персонала, исходя из установленных Минздравом нормативов обеспеченности этими кадрами государственных больниц и клиник. Такие данные в обновленном проекте государственной программы «Развитие здравоохранения» в разделе «Оценка текущего состояния сферы охраны здоровья граждан» приводит Минздрав, проект документа был опубликован вчера на портале regulatiтon.gov.ru.

Как следует из текста документа, по итогам прошлого года в государственном здравоохранении РФ не хватало 26,4 тыс. врачей. За год дефицит врачебных кадров вырос, так как в 2020 году, как следует из предыдущей версии госпрограммы, его показатель был ниже почти на 4 тыс. человек. Он также оказался выше и показателя числа врачей, занятых в государственном здравоохранении в последний год до пандемии коронавируса,— как заявляла в 2019 году замминистра здравоохранения Татьяна Семенова, тогда системе не хватало 25,2 тыс. специалистов. Динамика численности среднего и младшего медперсонала за этот же период выглядела иначе — по итогам 2021 года, по подсчетам Минздрава, их нехватка составила только 58,2 тыс. человек, в то время как в прошлом году эта цифра была вдвое больше (122 тыс. человек). Аналогичным показатель дефицита медперсонала был и до пандемии — тогда он составлял 130,6 тыс. человек. Если ориентироваться на данные Минздрава, дефицит врачей сокращался в первый год распространения коронавируса, дефицит медперсонала — во второй.

Вероятно, основной причиной снижения дефицита различных категорий медработников стало введение правительством дополнительных выплат тем, кто привлекался для лечения и обслуживания пациентов с коронавирусом,— напомним, с начала 2020 года федеральный бюджет субсидировал их зарплаты сперва через региональные минздравы, а затем через Фонд социального страхования (подробнее см. “Ъ” от 26 октября 2021 года). Часть могла остаться работать в системе здравоохранения и после сокращения числа больниц с «красными зонами». Повторное увеличение дефицита врачей в 2021 году, в свою очередь, может быть связано с «вторичной» конкуренцией за них со стороны частных клиник, начавших оказывать услуги по лечению коронавирусных больных позже государственных стационаров.

Оценивая перспективы, отраслевые профсоюзы разошлись в оценке размера возможного дефицита специалистов. Как отмечает зампредседателя профсоюза работников здравоохранения РФ (входит в Федерацию независимых профсоюзов) Михаил Андрочников, за последние годы Минздрав сумел увеличить набор абитуриентов в медицинские вузы и благодаря этому в ближайшие три-пять лет получит приток молодых специалистов. В то же время, говорит глава профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал, негативно на укомплектованности системы здравоохранения кадрами может повлиять объявленная в конце сентября частичная мобилизация. «Пока мы знаем о единичных случаях призыва медиков, но ситуация может непредсказуемо измениться»,— отмечает он. Так, по его словам, из отдельных медицинских учреждений некоторых регионов — Крыма, Смоленской и Тверской области — стали поступать сигналы, что медработникам стали запрещать уходить в отпуска с октября или ноября. Возможно, таким образом региональные системы здравоохранения готовятся к тому, что медиков начнут призывать в вооруженные силы активнее. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко уже успел заявить о том, что ведомство будет работать над системой брони для медработников, оказывающих экстренную и плановую помощь, чтобы не снижать объем доступного россиянам лечения.

Анастасия Мануйлова

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