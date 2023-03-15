Путин: на все действия противников ответим расширением экономических свобод

Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России. В своей речи он заявил, что власти должны расширить экономические свободы и снизить административные барьеры в ответ на санкции других стран.

«В последние годы против нашей страны развязана настоящая санкционная агрессия, все вы хорошо это знаете. Но российская экономика, отечественный бизнес, предприниматели достойно отвечают на все эти вызовы, и важно, чтобы прокуроры в рамках своей компетенции помогали в этой масштабной работе, в том числе содействовали ликвидации избыточных административных барьеров. На все действия со стороны наших недоброжелателей и противника мы должны ответить одним — расширением экономических свобод»,— сказал господин Путин.

Владимир Путин также призвал Генпрокуратуру четко следить за выполнением гособоронзаказа и выделением средств для предприятий оборонно-промышленного комплекса. По его словам, на эти цели выделяется достаточно средств. «Принципиально и жестко прокуроры должны бороться с взяточничеством, разного рода коррупционными схемами. Особое внимание прошу уделить надзору за законностью в сфере оборонно-промышленного комплекса и постоянно держать эти вопросы в поле нашего зрения»,— сказал он.

Господин Путин поручил ведомству активизировать работу по защите прав участников военной операции. «Особое значение имеет защита прокурорами основополагающих прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей»,— сказал он. По его мнению, работа в этом направлении должна быть адресной. Президент также призвал ведомство следить за выплатой зарплат и социальных выплат, особенно направляемых на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан — пожилых людей, малообеспеченных и многодетных семей.

Владимир Путин также заявил, что у прокуратуры есть позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также криминалом и коррупцией. Он призвал ведомство более активно бороться с экстремистскими движениями. «Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму, это другое важное направление работы. Как уже отмечал на недавней коллегии ФСБ, количество таких преступлений в прошлом году возросло»,— сказал господин Путин.

Олеся Павленко