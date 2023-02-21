Путин: Запад желает заставить страдать народ России

Президент Владимир Путин заявил, что Запад развернул против России и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется.

«Антироссийские санкции — это лишь средство. А цель — прямая цитата — заставить российский народ страдать. Вот такие гуманисты»,— сказал президент во время оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, с помощью санкций «западные гуманисты» хотели посредством страданий россиян дестабилизировать общество изнутри, однако им это не удалось.

В связи с этим российский президент перешел к теме экономики, которая, по его словам, оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад. Более 1 трлн руб. было направлено на поддержку российской экономики в условиях санкций, рассказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что эти средства получены не за счет эмиссии, а «на прочной рыночной основе».

Владимир Путин напомнил, что, по данным Росстата, ВВП в 2022 году снизилось на 2,1%, в то время как прежде российской экономике «предрекали обвал». Глава государства подчеркнул, что правительство избежали перекоса экономики в сторону государства и обеспечили выход на новый цикл роста.

Новость дополняется.