Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: Запад желает заставить страдать народ России

Президент Владимир Путин заявил, что Запад развернул против России и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется.

«Антироссийские санкции — это лишь средство. А цель — прямая цитата — заставить российский народ страдать. Вот такие гуманисты»,— сказал президент во время оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, с помощью санкций «западные гуманисты» хотели посредством страданий россиян дестабилизировать общество изнутри, однако им это не удалось.

В связи с этим российский президент перешел к теме экономики, которая, по его словам, оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад. Более 1 трлн руб. было направлено на поддержку российской экономики в условиях санкций, рассказал Владимир Путин. Он подчеркнул, что эти средства получены не за счет эмиссии, а «на прочной рыночной основе».

Владимир Путин напомнил, что, по данным Росстата, ВВП в 2022 году снизилось на 2,1%, в то время как прежде российской экономике «предрекали обвал». Глава государства подчеркнул, что правительство избежали перекоса экономики в сторону государства и обеспечили выход на новый цикл роста.

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...