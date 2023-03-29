Бывший свердловский политик Александр Бурков покинул пост губернатора Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков ушел в отставку, сообщает «Ъ». Господин Бурков был главой региона с 2018 года, до этого являлся лидером свердловских справороссов. Временно исполняющим обязанности губернатора Омской области назначен Виталий Хоценко (глава правительства ДНР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политик Александр Бурков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Политик Александр Бурков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Напомним, в октябре 2017 года указом президента РФ Владимира Путина господин Бурков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Он сменил во главе региона Виктора Назарова. В сентября следующего года был избран губернатором Омской области во время досрочных выборов.

Александр Бурков в политике с 1990-х годов. В 1994 году он избрался депутатом свердловского заксобрания, в 1995 году стал зампредом правительства Свердловской области. С 1999 года господин Бурков стал оппозиционером — вместе с политтехнологом Антоном Баковым создал движение «Май». В том же году баллотировался в губернаторы Свердловской области (проиграл во втором туре Эдуарду Росселю), возглавлял избирательный блок «Мир. Труд. Май» на выборах в Госдуму (набрал 0,57% голосов). Неоднократно избирался в областной парламент. В 2007, 2011 и 2016 годах избирался в ГД от «Справедливой России», был первым заместителем руководителя фракции СР.

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