Бывший свердловский политик Александр Бурков покинул пост губернатора Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков ушел в отставку, сообщает «Ъ». Господин Бурков был главой региона с 2018 года, до этого являлся лидером свердловских справороссов. Временно исполняющим обязанности губернатора Омской области назначен Виталий Хоценко (глава правительства ДНР).
Политик Александр Бурков
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Напомним, в октябре 2017 года указом президента РФ Владимира Путина господин Бурков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Он сменил во главе региона Виктора Назарова. В сентября следующего года был избран губернатором Омской области во время досрочных выборов.
Александр Бурков в политике с 1990-х годов. В 1994 году он избрался депутатом свердловского заксобрания, в 1995 году стал зампредом правительства Свердловской области. С 1999 года господин Бурков стал оппозиционером — вместе с политтехнологом Антоном Баковым создал движение «Май». В том же году баллотировался в губернаторы Свердловской области (проиграл во втором туре Эдуарду Росселю), возглавлял избирательный блок «Мир. Труд. Май» на выборах в Госдуму (набрал 0,57% голосов). Неоднократно избирался в областной парламент. В 2007, 2011 и 2016 годах избирался в ГД от «Справедливой России», был первым заместителем руководителя фракции СР.