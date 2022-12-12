Полицентричные союзники

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Куприянов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Алексей Куприянов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

О том, на каком этапе находятся и в какую сторону развиваются отношения между Россией и Индией, вновь активно заговорили в связи с новостями об отмене саммита лидеров двух стран. В конце прошлой недели агентство Bloomberg сообщило: премьер-министр Нарендра Моди якобы отказался от встречи с российским президентом Владимиром Путиным из-за его угрозы «применить ядерное оружие на Украине». Сегодня, комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что информация Bloomberg в корне неверна: «Никто ни от чего не отказывался, потому что и не было ничего запланировано».

Публичные заявления, звучащие из Москвы, говорят сами за себя. «Посмотрим на Индию. Талантливый очень народ, целеустремленный, с таким драйвом внутреннего развития, он, конечно, добьется выдающихся результатов. Индия добьется выдающихся результатов в своем развитии — сомнений никаких нет. И почти полтора миллиарда человек — вот это потенциал!» — отмечал президент РФ Владимир Путин в ноябре. Эта широко растиражированная в индийских СМИ цитата вызывала за Гималаями законный прилив гордости. Каждому приятно слышать добрые слова о себе и о своей стране — особенно когда речь идет о будущем. Индийцы не остались в долгу: в редакционных комментариях и отзывах читателей Россия именовалась «проверенным временем партнером Индии» и «ключевым столпом внешней политики Нью-Дели». Это правда — но не вся.

Российско-индийские отношения уникальны. На протяжении 75 лет между Москвой и Нью-Дели случалось всякое: бывали и периоды непонимания, и взаимного недовольства — но никогда не было серьезных конфликтов, в отличие от американо-индийских отношений, которые всю Холодную войну и десятилетие после нее колебались от ситуативного партнерства до открытой враждебности. В 1990-х, после распада СССР, Россия оказалась в долговременном кризисе, и Москве было не до развития связей с Южной Азией. Но когда Россия в начале 2000-х начала возвращение в большую мировую политику, индийцы отнеслись к этому с полным пониманием: они всегда воспринимали Россию как один из столпов мировой системы, а ее внутренние проблемы — как досадные, но временные трудности.

Это отношение сохраняется до сих пор: Россия, с точки зрения индийских элит, крайне важна для будущего полицентричного мироустройства — как, впрочем, и Индия, с точки зрения России.

Есть, однако, и проблемы. Две из них беспокоят индийцев больше всего: российское сближение с Китаем, а также низкий уровень двусторонней торговли и инвестиций. Китайский вопрос — один из самых болезненных для Нью-Дели: в свое время индийские элиты рассматривали КНР как надежного партнера и верного союзника, рука об руку с которым Индия будет выстраивать собственный блок государств, придерживающихся нейтралитета в Холодной войне. Но в 1962 году пограничный спор между Индией и Китаем вылился в короткую войну, которую индийцы проиграли. С тех пор ни власти, ни общество Индии не верят китайским миролюбивым заявлениям.

В немалой степени советско-индийское сближение было вызвано общей боязнью китайской экспансии: после заключения между Москвой и Дели Договора о дружбе и сотрудничестве в 1971 году Китай оказался между молотом и наковальней, любая его попытка напасть на одного из участников закончилась бы ударом в тыл. Но с тех пор ситуация изменилась: Россия благополучно разрешила пограничный спор с Китаем, а развитие мировой политической ситуации все ближе подталкивает Москву и Пекин друг к другу. Претензии Дели к усиливающемуся Китаю, наоборот, только растут — Индии не нравится, что КНР не считает ее великой державой и одним из полюсов силы в Азии, и все активнее действует в регионе Южной Азии и Индийского океана, которые Индия воспринимает как свою сферу влияния. Это вынуждает индийцев все больше сближаться со странами, которые по тем или иным причинам пытаются сдержать китайские амбиции,— то есть с США, Японией, Австралией и их союзниками.

Вторая проблема — экономическая. С самого начала индийские политические элиты, увлеченные идеями фабианского социализма и поддерживавшие тесные связи с бизнес-элитами, воспринимали экономику как базис для политики, в том числе внешней.

Так как Советский Союз тогда был одним из крупнейших торговых партнеров Индии, советско-индийское сближение стояло на прочной экономической основе. Но после коллапса СССР рухнула и внешняя торговля.

Несмотря на все усилия политиков, российские и индийские бизнесмены до последнего времени контактировали друг с другом слабо: товарооборот России с Индией, считающих друг друга «особо привилегированными стратегическими партнерами», с трудом достиг $11 млрд, причем львиная доля его приходилась на закупки вооружений и оборудования для атомной отрасли (притом что товарооборот Индии с США превысил в прошлом году $119 млрд).

Оба этих фактора подталкивают Индию к сближению с США и их союзниками, что категорически не нравится Москве — как Дели не нравится сближение России и Китая. Но при этом политики и в Москве, и в Дели осознают: несмотря на все разногласия, российское и индийское видение будущего совпадает — обе стороны заинтересованы в формировании полицентричного миропорядка, а значит, наши отношения будут развиваться и дальше.

Неожиданным подспорьем в этом процессе оказалась специальная военная операция на Украине: после введения санкций российский бизнес начал экстренно искать новых партнеров — и товарооборот с Индией стал стремительно расти.

По самым скромным подсчетам, он превысит в этом году $18 млрд, но реальная цифра, скорее всего, больше: многие индийские компании, стремясь избежать вторичных санкций, проводят операции через третьи страны.

В целом пресловутый «поворот на Восток», о котором так долго говорили российские востоковеды и политики, наконец стал реальностью. Очевидно, что от его темпов и глубины будет зависеть и будущее российско-индийских отношений. Многое зависит сейчас от того, насколько оперативно власти и бизнес-сообщество обеих стран будут реагировать на новые вызовы и внедрять новые форматы взаимодействия, которых властно требуют происходящие в мире изменения.

Алексей Куприянов, эксперт клуба «Валдай», руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

Эксперт примет участие в XIII Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая пройдет 13–14 декабря в Санкт-Петербурге