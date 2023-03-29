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Коммерсантъ FM
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Графика и обнаженная натура

Дмитрий Буткевич — о выставке Алексея Кравченко

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозиции в галерее «Веллум», где можно увидеть порядка 50 работ мастера Серебряного века.

Фото: Галерея Vellum

Фото: Галерея Vellum

«Алексей Кравченко. В окно потаенно глядящие» — так называется выставка в галерее «Веллум». Организаторов вдохновила фраза поэта-символиста Валерия Брюсова:

И звезды, колдуньи мечтательные,

В окно потаенно глядящие,

Приветствия шепчут мечтам…

Фраза, по мнению куратора Любови Агафоновой, создательницы галереи «Веллум», полностью передает сущность нового проекта и художника в нем представленного. Кравченко всегда был известен, скорее, специалистам-искусствоведам как один из основателей русской графической школы.

Любовь Агафонова показывает его как последовательного символиста со всеми присущими направлению чертами: уходом в подчеркнутую красоту, в литературность образов, созерцательность.

«Мы показали работы Кравченко, которые редко можно было увидеть на выставках, и те, что были представлены в Третьяковке и других галереях. Акцент сделан на любовании художника красотой женского тела, на его символистских, абсолютно вневременных образах»,— отметила Любовь Агафонова.

В обновленном пространстве галереи «Веллум» в Гостином дворе на белых стенах разместилось около 50 произведений мастера Серебряного века. Разнообразие жанров и, конечно, видов и техник живописи и графики. Масло, акварель, пастель, темпера, гуашь, уголь, тушь, перо, карандаш, а также самые разнообразные виды резцовой гравюры — все-таки, графиком Кравченко был поистине удивительным. Линогравюра, ксилография, офорт, акватинта, лавис — часть этих техник можно увидеть на выставке, как будто листаешь историю отечественной гравюры.

Жанровое разнообразие представляет множество обнаженной женской натуры, ценителем которой всегда слыл мастер, а также изящными, мерцающими пейзажами Николиной горы, где художник долго жил на даче.

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