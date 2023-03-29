Медицинский центр Genetico планирует IPO на Мосбирже

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico намерен провести первичное публичное размещение (IPO) на Московской бирже. Компания планирует разместить среди инвесторов 10 млн акций, что составит 12% капитала компании по итогам размещения. Дату и стоимость размещения определит совет директоров компании.

В сообщении пресс-службы Genetico отмечается, что привлеченные в ходе IPO средства компания хочет направить на развитие российских генетических сервисов, а также выход на зарубежные рынки. Кроме того, за счет привлеченных средств Genetico хочет провести регистрацию собственных тест-систем и создать препараты—кандидаты генной терапии для лечения орфанных заболеваний.