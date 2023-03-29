Депутат отработает за наезд

Суд в Новосибирской области 29 марта пересмотрел уголовное дело бывшего депутата райсовета, который, по версии следствия, на своем автомобиле наехал на 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП, не вызвав врачей и ГИБДД. Обвиняемому назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. В декабре прошлого года суд прекратил уголовное дело экс-депутата в связи с примирением сторон, но прокуратура добилась отмены этого решения и повторного судебного разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Мамонтов

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Сергей Мамонтов

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Суд повторно рассмотрел уголовное дело бывшего новосибирского депутата, сбившего на машине ребенка. Об этом сообщила прокуратура региона. Как указывается в деле, 30 октября в городе Татарске Новосибирской области водитель Toyota RAV4 Сергей Мамонтов свернул во двор многоквартирного дома, где наехал на шестилетнего мальчика, который упал под бампер иномарки.

После инцидента водитель уехал с места аварии, не вызвав врачей и ГИБДД. В тот же день ребенка, получившего ушибы и ссадины, госпитализировали в местную клинику. 1 ноября вертолетом санавиации его транспортировали в больницу областного центра.

Видеозапись, на кадрах которой видно, как водитель Toyota смотрит на корчившегося от боли мальчика, а затем садится в машину и уезжает, растиражировали многие СМИ и Telegram-каналы.

Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении депутата уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), глава ведомства Александр Бастрыкин поставил ход следствия на контроль центрального аппарата СКР. Кроме того, в отношении Сергея Мамонтова составили два административных протокола: по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП) ему присудили 11 суток административного ареста, по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) лишили водительских прав на полтора года.

На судебном заседании по делу об административном правонарушении Сергей Мамонтов пояснил, что в момент аварии он двигался со скоростью 15–18 км/ч по дороге, которая была ему хорошо знакома: этим маршрутом он ездит с 2009 года. Ребенка, по словам нарушителя, он не заметил, возможно, из-за того, что отвлекся на автомобиль, которому уступал дорогу, или объезжая колодец. Сергей Мамонтов обратил внимание на то, что на улице начинало смеркаться, а мальчик был одет в темную одежду.

После инцидента, рассказал водитель, он попросил прохожего вызвать ребенку врача, а ему самому стало плохо, и он поехал в гараж, где принял лекарство. Через 30–40 минут он якобы вернулся на место ДТП.

Сергея Мамонтова исключили из партии «Единая Россия». «Решение было принято сразу, другого — после такого поступка — и быть не могло»,— заявила руководитель регионального исполкома ЕР Юлия Швец. Мандат депутата Татарского райсовета Сергей Мамонтов сдал сам. Еще до передачи уголовного дела в суд экс-депутат выплатил матери мальчика 1 млн руб. компенсации, взял на себя расходы по лечению и реабилитации ребенка.

В декабре 2022 года мировой суд 1-го судебного участка Татарского района прекратил уголовное дело Сергея Мамонтова с формулировкой «в связи с примирением сторон». Прокуратура Новосибирской области обжаловала судебное решение, считая его несправедливым.

«Рассматривая вопрос о возможности прекращения дела в отношении Мамонтова в связи с примирением сторон необходимо исходить не только из того, что он обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, не судим, загладил вред, но и то, что основным объектом преступления, в совершении которого обвиняется Мамонтов, являются жизнь и здоровье малолетнего потерпевшего, лишенного способности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности»,— указывается в представлении надзорного ведомства. В итоге вышестоящий суд отменил спорное решение и направил дело на рассмотрение другого мирового суда.

Весь судебный процесс уложился в два заседания. В среду утром бывший депутат выступил с последним словом. «Уважаемый суд, прошу вас при вынесении мне приговора учесть мое чистосердечное раскаяние, признание вины, а также мои хронические заболевания, пенсионный возраст 68 лет, стаж, который составляет 44 года, а также то, что я добровольно погасил моральный и материальный вред. Нашими силами, чтобы облегчить страдания мальчика, он был отправлен в областную больницу для дальнейшего лечения»,— сказал судье Сергей Мамонтов.

По информации управления СКР, обвиняемому назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Будет ли сторона защиты обжаловать приговор, пока неизвестно.

Константин Воронов, Новосибирск