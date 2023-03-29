Морозов: избиратели проголосуют за Минниханова на выборах главы Татарстана 2025 года

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов считает, что изменение конституции региона «никак не повлияет ни на взаимоотношения федерального центра с республикой, ни на настроения избирателей». «Если судьба так распорядится, что в 2025 году Рустам Минниханов, а такое право теперь у него есть, пойдет на следующий срок, то я уверен, что он получит безукоризненную поддержку со стороны татарстанских избирателей»,— сказал «Ъ-Казань» парламентарий.

Господин Морозов пояснил «Ъ-Казань», что Татарстан, отказавшись от должности президента республики и упоминания в конституции суверенитета, «полностью выполнил свои обязательства» и «привел свое законодательство в соответствии с федеральным».

Депутат признался, что у него до сих пор «губы складываются в слово "президент"», когда он говорит о главе республики Рустаме Минниханове. «Я еще не привык к новому термину. Но привыкну, потому что так диктует закон»,— заключил Олег Морозов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"