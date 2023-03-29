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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль «Ленты» по МСФО в 2022 году упала на 64,5%

В четвертом квартале 2022 года чистая прибыль «Ленты» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) упала на 95% год к году, до 207 млн руб. По итогам года чистая прибыль ритейлера снизилась на 64,5%, до 4,85 млрд руб., следует из отчетности.

В четвертом квартале EBITDA «Ленты» снизилась на 15,2%, до составила 9,7 млрд руб. Капитальные расходы упали на 31,7%, до 2 млрд руб. В компании эту динамику объяснили снижением количества открытий магазинов.

В целом за 2022 год рентабельность чистой прибыли ритейлера снизилась на 16,8%, до 32,6 млрд руб. Капитальные расходы за прошлый год выросли на 17,8%, до 11 млрд руб.

В начале 2022 года «Лента» приостановила реализацию части проектов по открытию новых магазинов. За девять месяцев прошлого года чистая прибыль ритейлера снизилась на 51,4%, до 4,6 млрд руб. По итогам третьего квартала этот показатель сократился до 1,285 млрд руб.

Лаура Кеффер

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