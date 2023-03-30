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Коммерсантъ FM
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The Cure отыграли назад

Американцам вернут часть денег за билеты

Лидер британской готик-рок-группы The Cure Роберт Смит выиграл битву против «динамического ценообразования» на билетном рынке США. О музыканте, думающем прежде всего о своих поклонниках, рассказывает Игорь Гаврилов.

Роберт Смит поднял руку на рыночные прерогативы акул билетно-концертного бизнеса

Роберт Смит поднял руку на рыночные прерогативы акул билетно-концертного бизнеса

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Роберт Смит поднял руку на рыночные прерогативы акул билетно-концертного бизнеса

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Одна из самых обсуждаемых тем в мировой концертно-зрелищной индустрии — борьба лидера группы The Cure Роберта Смита за справедливое ценообразование в концертной отрасли. О том, как выглядят сейчас концерты The Cure, “Ъ” писал 12 ноября 2022 года; американская часть мирового турне группы должна начаться 10 мая в Новом Орлеане. Но перед тем как отправиться за океан, Роберт Смит решил разобраться с многочисленными жалобами поклонников на дороговизну билетов.

Главным оппонентом фронтмена The Cure является билетный оператор Ticketmaster. С 2010 года на музыкальном рынке он выступает в связке с одной из самых влиятельных промоутерских компаний — Live Nation. Вместе они во многом формируют гастрольный рынок и устанавливают правила игры.

Система «динамического ценообразования», которая практикуется американскими билетными операторами, в прошлом году привела к скандалам во время турне Брюса Спрингстина и Тейлор Свифт. Практика, вызвавшая гнев Смита, состоит в том, что в соответствии с действующими на рынке правилами Ticketmaster может поднимать цены на билеты в зависимости от спроса на них. Оператор таким образом хотел отобрать сверхдоходы сайтов-спекулянтов вроде Viagogo или Stubhub.

В 2022 году достоянием гласности стали эпизоды, когда цены билетов на концерты Брюса Спрингстина доходили до $5 тыс. Когда разразился скандал, представители Ticketmaster заявили, что только 11% билетов на Спрингстина продавались с использованием «динамического ценообразования» и только 1,3% билетов обошлись покупателям дороже чем $1 тыс., а средняя цена билета составила $262. Пристальное внимание к Спрингстину связано не только с тем, что он в США фактически национальный герой, но и с тем, что он очень давно не гастролировал со своей группой E Street Band. Она больше, чем просто аккомпанирующий состав. Достаточно сказать, что ее отдельно от лидера ввели в Зал славы рок-н-ролла. В начале апреля Спрингстин будет играть в Нью-Йорке и в родном Нью-Джерси. Цена билета на концерт в Madison Square Garden стартует с отметки $300. Причем четверть этой цены составляют разного рода сервисные сборы и наценки — то есть именно то, что вызвало прошлогодний скандал. Впрочем, по утверждению музыканта, цены на его шоу всегда были немного ниже, чем у коллег-конкурентов, а теперь, когда ему 73, он решил выравнять ситуацию. Свое отношение к росту цен на билеты Спрингстин коротко сформулировал в прошлогоднем интервью Rolling Stone: «Если вам не понравится шоу, мы вернем вам деньги».

Но еще громче в контексте политики Ticketmaster звучало имя Тейлор Свифт. Когда в ноябре 2022 года оператор открыл предварительные продажи билетов на концерты грядущего тура певицы, сайт компании получил сотни тысяч запросов от покупателей и обрушился. Ticketmaster обвинили в том, что, объявив предпродажу дорогих билетов для верифицированных фанатов певицы, компания просто запустила в онлайн-кассу все билеты по завышенной цене. Слово «Ticketmaster» стало одним из самых популярных в соцсетях, а самым обсуждаемым твитом стало предложение члена Конгресса Александрии Окасио-Кортес отменить слияние Live Nation и Ticketmaster, чтобы прекратить их монополию.

А теперь вот Роберту Смиту пришлось буквально биться в Twitter за своих фанатов. Поклонники The Cure обращали в соцсетях внимание на случаи, когда сумма сборов оказывалась выше стоимости билета. В нынешнем турне группа поставила перед собой задачу снизить планку цены самого дешевого билета до $20, но на деле Ticketmaster добавлял к ней еще $20 за разного рода внутренние сервисы. Как и в случае с Тейлор Свифт, оператор предлагал за эту сумму преференции «верифицированным фанатам», желающим приобрести билеты первыми. Музыкант сообщил в Twitter, что его «так же тошнит от высоких цен», как и его слушателей. И пообещал обратиться напрямую в Ticketmaster.

Результат был неожиданным. Ticketmaster пообещал возместить часть сборов фанатам, купившим билеты на тур The Cure по США. «Ticketmaster согласился с нашей точкой зрения, которая состоит в том, что многие сборы неоправданно высоки,— писал Смит,— и каждому из верифицированных фанатов, купивших билеты по самой низкой цене, оператор вернет $10». Тем, кто купил более дорогие билеты, Ticketmaster вернет по $5, сообщил музыкант.

Здесь стоит отметить, что Роберт Смит является давним противником бесплатной раздачи музыки и ее продажи по системе «плати сколько хочешь». Лидер The Cure ведет многолетнюю полемику как с музыкальными гигантами, так и с коллегами вроде Radiohead, преследуя при этом интересы как слушателей, так и многочисленных музыкантов, едва сводящих концы с концами из-за политики стриминговых платформ. Может быть, поэтому фанаты остаются настолько преданными The Cure вот уже 35 лет, а индустрия реагирует на каждое его слово.

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