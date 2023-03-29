Власти Кубани показали, каким будет IT-парк в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал в соцсетях видео с презентацией будущего IT-парка в Краснодаре.

Сообщается, что площадь территории парка будет увеличена, а также вырастет объем инвестиций в его создание. Как отметил губернатор региона, это обусловлено востребованностью высоких технологий в крае.

«Это позволит создать в четыре раза больше рабочих мест, чем планировалось изначально»,— говорится в сообщении.

Telegram-канал главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева

К настоящему времени возведен цокольный и первый этажи комплекса. Завершение проекта запланировано на 2025 год.

Ранее стало известно, что IT-парк будет рассчитан на 500 рабочих мест. Инвестиции в проект оценивали в 300 млн руб. Строительство ведется на земельном участке площадью 1 га, расположенном на улице Тихорецкой. Проектом предусмотрено строительство пятиэтажного современного здания площадью 20 тыс. кв. м.

Анастасия Донскова

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