Новый IT-парк в Краснодаре на 500 мест достроят в 2025 году

Власти Краснодарского края планируют в 2025 году завершить строительство IT-парка в Краснодаре, рассчитанного на 500 рабочих мест. Объем инвестиций в проект оценивается в 300 млн руб. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с инвестором, учредителем научно-производственного предприятия «МВС» Александром Фоминым.

Фото: администрация Краснодарского края

«IT-парк станет одним из ведущих инновационных центров на юге России. Объединит порядка 500 талантливых специалистов, которые будут разрабатывать IT-продукты и запускать их в производство, в том числе и беспилотные летательные аппараты, которые сейчас так необходимы в зоне СВО. С инвестором обсудили полную локализацию производства дронов в нашем регионе, чтобы не зависеть от импортных комплектующих»,— отметил глава региона.

По словам господина Кондратьева, технопарк в области информационно-коммуникационных технологий также необходим для работы агропромышленного комплекса (АПК), отрасли туризма, промышленности, городской среды, логистики и пр.

Участок под застройку площадью 1 га расположен на улице Тихорецкой. По данным администрации Кубани, в настоящий момент строители завершили возведение первого этажа здания и подключили электричество.

Центр будет представлять собой пятиэтажный комплекс площадью 20 тыс. кв. м. Согласно проекту, многофункциональное пространство включает бизнес-инкубатор, дата-центр и телекоммуникационную инфраструктуру, коворкинг-зоны для отдыха и питания, площадку для подготовки айтишников.

Соглашение о строительстве IT-парка было подписано на Петербургском экономическом форуме в 2021 году.

Подробнее — в материале «Айтишникам готовят резервацию».

Наталья Решетняк

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