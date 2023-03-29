В Балашихе 14-летняя девушка заказала убийство матери

В Балашихе после ссоры с матерью четырнадцатилетняя девочка заказала ее убийство за 350 тыс. руб. Девушка и еще трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет задержаны. Им предъявили обвинение в совершении убийства (п. «ж» ч.2 ст.105 УК), сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Как утверждает следствие, одна из обвиняемых после конфликта с матерью попросила своего знакомого найти людей, которые согласятся убить женщину. Молодой человек предложил двоим своим несовершеннолетним знакомым совершить убийство и пообещал вознаграждение в размере 350 тыс. руб.

По данным СКР, 24 марта четверо молодых людей собрались в квартире в Балашихе. После того, как мать девушки вернулась домой, один из подростков напал на нее и задушил. Через два дня они вернулись в квартиру, чтобы забрать тело женщины и отнести его мусорным бакам. Тело погибшей обнаружили прохожие.

По ст.105 УК предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет. Однако российское законодательство не позволяет назначить несовершеннолетним, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, больше шести лет заключения. При совершении особо тяжких преступлений, а также несовершеннолетним старше 16 лет наказание назначается на срок не более десяти лет, которое отбывается в воспитательных колониях.