Нейросети претендуют на рутину

Искусственный интеллект может вытеснить с рынка труда до 7% специалистов. Такое развитие событий на горизонте ближайших десяти лет предрекают аналитики Goldman Sachs. По их прогнозам, нейросети типа ChatGPT или Midjourney, по крайней мере, частично заместят функции каждого четвертого работника в США. Что это? Очередной всплеск алармизма или реалистичный сценарий недалекого будущего? Разбиралась Лилия Гаялвиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence L / Reuters Фото: Florence L / Reuters

Нейросети пока не всемогущи, но уже умеют многое: например, написать код, создать презентацию, систематизировать данные, найти готовый ответ почти на любой вопрос, сгенерировать изображение. Главное — четко описать задачу. Фрилансеры и бизнес уже взяли разработки в сфере искусственного интеллекта на вооружение. Пока это происходит скорее в формате эксперимента, но не пройдет и десятка лет, как целые отделы компаний будут заменены умными программами, убежден директор по продажам и руководитель практики технологических решений «ЕАЕ-Консалт» Виталий Волнянский:

«Еще чуть-чуть, и нейросети будут везде — в службах поддержки, в аналитике. Искусственный интеллект возьмет на себя рутинную работу, и процессы станут обходиться дешевле. Однако некоторым сотрудникам придется адаптироваться, а бизнесу и государству включиться в этот процесс, чтобы появились программы обучения и развития людей, которых заменил ИИ».

Эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул, впрочем, призывает не поддаваться панике. По мнению собеседника “Ъ FM”, генеративный искусственный интеллект еще не скоро сможет полноценно заменить человека в большинстве вопросов:

«ИИ заберет на себя какие-то вещи, связанные с творчеством. Он будет генерировать вспомогательный контент для художников, журналистов. Чат-боты могут помогать, но все-таки профессионалы никуда не денутся. Генеративные нейросети ошибаются — это неточные инструменты — они могут дополнить, облегчить работу человека, но не заместить».

Пока же специалистам стоит смотреть на нейросети с другой стороны — не как на конкурента, а как на союзника и помощника. Управляющий партнер «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова считает, что каждый, кто успеет освоить ChatGPT, Midjourney и другие решения раньше остальных, не просто облегчит себе жизнь прямо сейчас, но и получит фору в плане профессионального роста:

«Уже недостаточно быть просто хорошим иллюстратором или хорошим разработчиком одного языка, или HR-специалистом. Важно совмещать несколько направлений — HR и аналитика, финансы и маркетинг, IT и управление персоналом. Это позволяет делать более конкурентным образ эксперта и повышать капитализацию. Поэтому к инструментам, которые сейчас появляются, я бы относилась исключительно как к возможности облегчить процесс и выполнять задачи с большей скоростью, пока остальные еще не успели с этим разобраться».

Но развитие нейросетей также влечет и дополнительные риски, причем как для бизнеса, так и для отдельных индивидов, продолжает Александр Сербул из «Битрикс24». И вариантов использования искусственного интеллекта во вред обществу, по его словам, предостаточно:

«Мошенники могут использовать нейросети для создания различных дип-фейков, появится много недостоверного контента, фальшивых менеджеров. Удаленную работу будет сложно контролировать. Мы открыли ящик Пандоры».

Аналитики Goldman Sachs, впрочем, настроены тут, скорее, оптимистично. Да, мошенничеств не избежать, но глобально мир от развития искусственного интеллекта выиграет. По оценкам специалистов, если хотя бы в половине компаний смогут успешно внедрить нейросети в свою рутину, мировой ВВП в ближайшие 10 лет вырастет на 7%.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".