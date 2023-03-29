Производство струнно-смычковых музыкальных инструментов запущено в Нижнем Новгороде

Компания «Музыкальный инжиниринг» запустила в Нижнем Новгороде производство струнно-смычковых музыкальных инструментов. Объем инвестиций составил 50 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Это второе в России предприятие, специализирующееся на изготовлении струнно-смычковых инструментов. Новое производство позволит создавать 350 инструментов бренда Arco в год.

Сначала «Музыкальный инжиниринг» рассчитывает наладить производство скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов для учеников школ искусств. Приступить к изготовлению профессиональных инструментов предприятие планирует через три-четыре года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Музыкальный инжиниринг» зарегистрировано Нижнем Новгороде в феврале 2022 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является оптовая торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями. Владелец – Владислав Гончаров, директор – Илья Ложечников. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Елена Ковалева