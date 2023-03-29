«Аэроклуб»: доля командировок за границу в 2022 году выросла на 4%

Доля зарубежных командировок в общем числе бронирований среди российских бизнесменов выросла с 7% в 2021 году до 11% в 2022-м. При этом в 2019 году, до пандемии COVID-19, этот показатель был на уровне 21%. Об этом говорится в исследовании компании «Аэроклуб», которое приводит Forbes.

По результатам исследования зафиксированы изменения и в географии командировок. Резко увеличилась доля поездок российских бизнес-путешественников в Турцию, ОАЭ и Сербию. После закрытия европейского неба эти страны превратились в удобные пересадочные хабы для российского бизнеса. Выросло и число командировок в страны СНГ и Азию. Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова связывает это с ростом деловой активности российского бизнеса в указанных регионах.

За прошедший год лидерами среди зарубежных направлений стали Казахстан и Турция, на них пришлось 14% от всех поездок, совершенных российскими бизнесменами. В ОАЭ было совершено 7% от общего числа поездок, в Узбекистан — 6%, в Армению — 5%.

Самый существенный прирост из зарубежных направлений показала Сербия. Количество полетов в эту страну увеличилось на 428% относительно 2021 года. При этом спрос на перелеты в Сербию к концу прошлого года вырос больше чем в 20 раз по сравнению с январем.

Однако средняя продолжительность бизнес-поездок в 2022 году уменьшилась. В 2021 году путешествие длилось девять дней, а в 2022-м — восемь. Стоимость авиабилетов на международных маршрутах в экономклассе выросла на 63% и составила 47 тыс. руб. Бизнес-класс на перелетах за рубеж в одну сторону в среднем стоил 160 тыс. руб., что на 37% выше цены в 2021 году.

Милена Костерева