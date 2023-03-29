Эксперты оценили издержки от преступности в России в 2021 году в 1,3% ВВП

Экономисты из Европейского университета (Санкт-Петербург) оценили общие издержки от преступности в России за 2021 год в 1,75 трлн руб., или 1,3% ВВП. Результаты их исследования представлены в статье «Издержки российского общества от преступности: измерение с помощью компенсирующего изменения дохода», которую приводит РБК.

Из исследования экспертов следует, что за 2021 год жертвами преступлений в России себя назвали 10,9% граждан. Стоимость одного преступления в России экономисты оценили в 135,2 тыс. руб.— на столько нужно увеличить годовой доход пострадавшего россиянина, чтобы вернуть его удовлетворенность жизнью на прежний уровень.

При этом в работе подчеркивается, что оценка стоимости преступлений имеет широкий доверительный интервал 95% — от 66,3 тыс. до 175,5 тыс. руб. «Такая ширина интервала объясняется не только числом наблюдений и методом оценивания, но и тем, что люди могли стать жертвами преступления в разное время, а сами преступления — отличаться по степени тяжести»,— говорится в исследовании.

Эксперты также представили оценку общего уровня страха перед преступностью. Его стоимость они оценили в 6,82 трлн руб., или 5,2% ВВП. О страхе стать жертвой преступления сообщили 42,5% респондентов. Авторы указывают, что, по их данным, это «первая в своем роде оценка стоимости преступности в России».

Для корреляции эксперты разработали систему классификации типов преступлений со слов респондентов. Квалификация типов правонарушений не всегда будет согласовываться с официально регистрируемыми. Из-за формата телефонного опроса в исследовании хуже представлены жертвы тяжкого насилия или сексуального насилия.

По данным МВД России, общее количество зарегистрированных в 2022 году на территории Российской Федерации преступлений по сравнению с 2021-м снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 4,1%. Однако, несмотря на общее снижение уровня, в России впервые за 20 лет на 4% выросло количество убийств и покушений на убийство.

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