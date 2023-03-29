«Страдает государственный престиж»

Атомный ледокол «Россия» растет в цене. Стоимость проекта рискует увеличиться на 40-60%. Среди причин — санкции и прекращение поставок комплектующих с завода в Краматорске, что на Украине. Атомоход строится на судоверфи «Звезда». Сдать объект планировалось в 2027 году, однако теперь сроки могут быть серьезно сдвинуты в сторону увеличения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе напоминает и о других амбициозных планах, которые могут оказаться под вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Стоимость постройки сверхмощного головного атомного ледокола «Россия» может увеличиться на 40-60%. И, соответственно, сроки завершения работ также сдвигаются. Сейчас проект оценивается в 127, 5 млрд руб. Страшно даже подумать, во сколько он обойдется в конечном счете. Видимо, сумма вплотную приблизится к 200 млрд руб.

Как выясняется, узлы и детали для такой гигантской государственной стройки поставлял завод «Энергомашспецсталь». Он расположен в городе Краматорске на Украине. По понятным причинам предприятие в настоящее время выполнить заказ не в состоянии, так что придется искать замену.

Кроме того, в Минпромторге сообщили, что увеличиваются сроки изготовления и, соответственно, стоимость паротурбинных установок АО «Силовые машины» и другого комплектующего оборудования. Почему? Потому что возникли трудности в связи с санкциями и нарушением логистических цепочек.

Россия располагает самым мощным ледокольным флотом в мире. Причем из-за крайне амбициозных планов по освоению Арктики его нужно еще больше усиливать, а также поддерживать имеющиеся в наличии атомоходы и дизельные суда, что также требует немалых финансовых вложений. Но это не единственный мегапроект нашей страны на современном этапе. Назовем еще, к примеру, Восточный полигон — дальнейшее развитие легендарного советского БАМа и модернизацию не менее известного Транссиба. Стоимость работ оценивается в 1,82 трлн рублей.

Пожалуй, хватит на этом, а то можно буквально заблудиться в этих числах с множеством нулей. Что здесь сказать? Подобные большие стройки и в лучшие-то годы считались непростым делом с точки зрения сроков и цены. Собственно говоря, кадров тоже не хватает: мигрант нынче не особо едет, а свои не всегда горят желанием поработать в экстремальных погодных условиях.

А сейчас еще санкции и специальная военная операция, бюджет нужно наполнять, и социальные расходы никто не отменял. Так что грандиозные планы, похоже, оказываются под большим вопросом. Более того, все это нельзя просто так взять и законсервировать. Здесь тоже требуются вложения и немалые.

Может быть, главное заключается в том, что в результате страдает государственный престиж. Недружественные бывшие партнеры не сидят сложа руки — они давно уже положили глаз на Арктику. Транспортные коридоры пытаются строить в обход России и Китай всячески заманивают в свои объятия. И санкциям буквально нет конца. Однако задача поставлена — нужно выполнять. Ничего не поделаешь. А кто сказал, что будет легко. Придется средства изыскивать. Как там, в песне поется: «И большая тайга покоряется нам. Слышишь, время гудит — БАМ!»

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