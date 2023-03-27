Стоимость второго этапа Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, превысила 1 трлн рублей

Уточненная стоимость реализации второго этапа развития Восточного полигона (включает БАМ и Транссиб) составляет 1 трлн 82 млрд руб., сообщил первый зам генерального директора РЖД Сергей Кобзев. Поначалу объем требуемых вложений оценивали в 894 млрд. руб.

«В результате (работ по актуализации.—"Ъ") стоимость объектов II этапа составила 894 млрд руб. — это в ценах четвертого квартала 2021 г. Исходя из этого, предварительная прогнозная стоимость реализации всего инвестиционного проекта составит ориентировочно 1 трлн 82 млрд руб., и в настоящее время эта работа практически завершена с точки зрения документационного проектно-сметного обеспечения этой стройки»,— заявил господин Кобзев в ходе совещания в Совфеде по вопросам реализации проекта (цитата по «Интерфаксу»).

Он также сообщил, что проект предусматривает строительство 1 380 км главных путей, 29 разъездов, реконструкцию 29 станции, возведение обхода участков Шкотово—Смоляниново в районе Владивостока, электрификацию участка Волочаевка—Комсомольск-на-Амуре—Ванино, усиление устройств тягового электроснабжения уже электрифицированных участков Транссиба и БАМа.

Текущий этап программы рассчитан до 2024 года. Цель модернизации — увеличение годовой провозной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в 2024-м.

Ранее собеседники в отрасли сообщили «Ъ», что после завершения второго этапа расширения Восточного полигона Минтранс предлагает дополнительно увеличить его пропускную способность до 255 млн тонн в год к 2031–2032 годам.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ» «БАМ потянули в будущее».

Григорий Лейба