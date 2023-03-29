Мелитополь обесточен после обстрела

В Мелитополе Запорожской области в результате обстрела со стороны Украины повреждены объекты системы электроснабжения, заявил журналистам представитель экстренных служб. По его словам, в городе и близлежащих поселках прекращена подача электричества. Никто не пострадал.

По данным ТАСС, в Мелитополе были слышны звуки взрывов около 5:30 мск. В экстренных службах сказали, что были обстреляны объекты инфраструктуры и локомотивного депо города. Член Главного совета администрации Запорожской области председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в Telegram, что без электричества остаются жители Нового Мелитополя, Семеновки и Тамбовки.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».