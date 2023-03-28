Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:04

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 марта

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

13:04 Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об очередной партию гуманитарного груза и автомобилей, которая в этот раз отправится в ЛНР, для 2-го армейского корпуса российских войск. «Благодарю воронежское отделение «Единой России» и издание «36ON» за неравнодушие и участие в судьбе наших бойцов»,- уточнил глава региона.

9:48. Со стороны Украины был обстрелян поселок Ленинский Шебекинского горокруга Белгородской области. Информации о последствиях происшествия от властей пока нет. МЧС разослало предупреждения об обстреле в 8:37 28 марта.

9:34. Региональные власти вновь отчитались о работе фонда «Развитие Тамбовщины», который был создан представителями предпринимательского сообщества для поддержки СВО. На данный момент в фонд поступило 260 млн руб. Товарами получено более 4,2 млн руб. Средства перечислили 2600 организаций, более 13350 физических лиц.

8:01. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков напомнил о трех местных бойцах, которых недавно из зоны СВО отправили в больницы Белгорода и Луганска. Сейчас они идут на поправку, помощь была оказана своевременно, написал в своих соцсетях глава региона. По его данным, за последнее время еще 12 белгородских бойцов были отправлены при участии властей в больницы Донецка, Москвы и других городов. Занимается этим начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев. «Эта работа выстроена на плановом уровне, держим постоянную связь с командирами и стараемся помочь всем, чем можем»,- пояснил губернатор.

Он также заявил, что «продолжает работать эффективно центр оказания помощи военнослужащим», чиновники стараются откликнуться на каждую проблему. «Например, обратилась семья мобилизованного из села Беломестное с просьбой помочь с ремонтом крыши. Быстро глава отреагировал, крыша отремонтирована. Кто-то скажет, что это не большая история и, может быть, на уровне страны и региона незначительный случай, но мне кажется, что важно откликаться на каждую проблему, чтобы помочь семьям и чтобы наши бойцы, наши мобилизованные парни были спокойны за то, что происходит сейчас на территории региона в их родных семьях»,- рассказал господин Гладков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 марта

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...