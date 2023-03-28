Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 марта

13:04 Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об очередной партию гуманитарного груза и автомобилей, которая в этот раз отправится в ЛНР, для 2-го армейского корпуса российских войск. «Благодарю воронежское отделение «Единой России» и издание «36ON» за неравнодушие и участие в судьбе наших бойцов»,- уточнил глава региона.

9:48. Со стороны Украины был обстрелян поселок Ленинский Шебекинского горокруга Белгородской области. Информации о последствиях происшествия от властей пока нет. МЧС разослало предупреждения об обстреле в 8:37 28 марта.

9:34. Региональные власти вновь отчитались о работе фонда «Развитие Тамбовщины», который был создан представителями предпринимательского сообщества для поддержки СВО. На данный момент в фонд поступило 260 млн руб. Товарами получено более 4,2 млн руб. Средства перечислили 2600 организаций, более 13350 физических лиц.

8:01. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков напомнил о трех местных бойцах, которых недавно из зоны СВО отправили в больницы Белгорода и Луганска. Сейчас они идут на поправку, помощь была оказана своевременно, написал в своих соцсетях глава региона. По его данным, за последнее время еще 12 белгородских бойцов были отправлены при участии властей в больницы Донецка, Москвы и других городов. Занимается этим начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев. «Эта работа выстроена на плановом уровне, держим постоянную связь с командирами и стараемся помочь всем, чем можем»,- пояснил губернатор.

Он также заявил, что «продолжает работать эффективно центр оказания помощи военнослужащим», чиновники стараются откликнуться на каждую проблему. «Например, обратилась семья мобилизованного из села Беломестное с просьбой помочь с ремонтом крыши. Быстро глава отреагировал, крыша отремонтирована. Кто-то скажет, что это не большая история и, может быть, на уровне страны и региона незначительный случай, но мне кажется, что важно откликаться на каждую проблему, чтобы помочь семьям и чтобы наши бойцы, наши мобилизованные парни были спокойны за то, что происходит сейчас на территории региона в их родных семьях»,- рассказал господин Гладков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 марта