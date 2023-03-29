Новочеркасская компания «ЮК» потребовала банкротства КрЭВРЗа

В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление ООО «ЮК» (Новочеркасск, Ростовская область) с требованием признать банкротом АО «Красноярский электровагоноремонтный завод» (КрЭВРЗ). Компания указала на задолженность в размере 840 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ

По данным картотеки арбитражных дел, в январе суд удовлетворил иск «ЮК» к КрЭВРЗу, взыскав в пользу новочеркасской компании 1,3 млн руб. долга по договору поставки от января 2019 года.

Как сообщалось, в декабре 2022 года арбитражный суд в связи с примирением сторон прекратил производство по делу о банкротстве КрЭВРЗа, которое инициировало ООО «Промышленно-торговая компания “Экотайз”» (Москва) из-за долга в 573,6 тыс. руб. После этого уведомления о намерении добиваться банкротства красноярского завода подали еще две компании – ООО «Юрколлегия» (Москва) и ООО «Сибгласс» (Красноярск). В суд они не обращались.

КрЭВРЗ создан в 2007 году на базе имущества филиала РЖД, ремонтирует электропоезда, вагоны, колесные пары, тяговые двигатели. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2021 году составила около 2,1 млрд руб., чистый убыток – 10,4 млн руб. против 57 млн руб. чистой прибыли годом ранее.

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Дарья Решетникова