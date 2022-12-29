Дело о банкротстве КрЭВРЗа прекращено после примирения сторон

Арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве АО «Красноярский электровагоноремонтный завод» (КрЭВРЗ). Заявитель – ООО «Промышленно-торговая компания “Экотайз”» (Москва) – отказался от требований.

В материалах суда сообщается, что вопрос погашения задолженности завода перед московской компанией стороны урегулировали в мирном порядке.

Как сообщалось, первое заявление о признании КрЭВРЗа банкротом «Экотайз» подал в октябре 2022 года, но затем компания отозвала требование и в ноябре направила их повторно. В первый раз речь шла о долге в 1,1 млн руб., во второй – 573,6 тыс. руб., что соответствует сумме, которую арбитраж ранее взыскал с завода по гражданскому иску «Экотайза».

КрЭВРЗ создан в 2007 году на базе имущества филиала РЖД, ремонтирует электропоезда, вагоны, колесные пары, тяговые двигатели. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2021 году составила около 2,1 млрд руб., чистый убыток – 10,4 млн руб. против 57 млн руб. чистой прибыли годом ранее.

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Дарья Решетникова