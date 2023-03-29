Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Приморье самовыдвиженцам запретили участвовать в выборах губернатора

Депутаты Приморского края утвердили поправки в избирательный кодекс, которыми, в частности, вводится запрет на участие в губернаторских выборах кандидатов-самовыдвиженцев. За внесение изменений проголосовали 24 депутата из 36 присутствующих. Баллотироваться на пост губернатора Приморья независимые кандидаты могли с 2018 года.

Джамбулат Текиев

Джамбулат Текиев

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Джамбулат Текиев

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«Поправкой предлагается внести изменения в избирательный кодекс Приморского края, предусмотрев, что кандидат на должность губернатора Приморского края может быть выдвинут только политической партией»,— сообщил в ходе заседания председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев (цитата по ТАСС).

Поправку, касающуюся участия в выборах самовыдвиженцев, внес при подготовке ко второму чтению законопроекта депутат Андрей Андрейченко.

Поправку в избирательный кодекс Приморья о возможности участия в губернаторских выборах кандидатов-самовыдвиженцев приняли в начале октября 2018 года. По итогам голосования, губернатором Приморского края стал самовыдвиженец Олег Кожемяко. Он занимает пост главы региона и в настоящее время. Следующие выборы губернатора края пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...