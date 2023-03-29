В Приморье самовыдвиженцам запретили участвовать в выборах губернатора

Депутаты Приморского края утвердили поправки в избирательный кодекс, которыми, в частности, вводится запрет на участие в губернаторских выборах кандидатов-самовыдвиженцев. За внесение изменений проголосовали 24 депутата из 36 присутствующих. Баллотироваться на пост губернатора Приморья независимые кандидаты могли с 2018 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джамбулат Текиев

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Джамбулат Текиев

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«Поправкой предлагается внести изменения в избирательный кодекс Приморского края, предусмотрев, что кандидат на должность губернатора Приморского края может быть выдвинут только политической партией»,— сообщил в ходе заседания председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев (цитата по ТАСС).

Поправку, касающуюся участия в выборах самовыдвиженцев, внес при подготовке ко второму чтению законопроекта депутат Андрей Андрейченко.

Поправку в избирательный кодекс Приморья о возможности участия в губернаторских выборах кандидатов-самовыдвиженцев приняли в начале октября 2018 года. По итогам голосования, губернатором Приморского края стал самовыдвиженец Олег Кожемяко. Он занимает пост главы региона и в настоящее время. Следующие выборы губернатора края пройдут в единый день голосования 10 сентября.