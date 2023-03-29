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Коммерсантъ FM
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РБК: один из крупнейших поставщиков в мире прекратит экспорт зерна из России

ООО «Каргилл», российская «дочка» одного из крупнейших поставщиков зерна в мире Cargill, перестанет экспортировать российское зерно в следующем сельскохозяйственном году (начнется 1 июля 2023 года — «Ъ»). Компания планирует завершить запланированные на текущий сезон поставки в полном объеме. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники и уведомление компании, направленное в Минсельхоз.

Как сказано в письме, компания не будет экспортировать российское зерно «в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями» Минсельхоза. В ведомстве подтвердили получение письма.

Российская «дочка» Cargill также начала пересмотр своего портфеля активов, связанных с экспортом зерна. При этом, по информации РБК, изменения в других сферах работы компании в России не планируется.

По оценкам опрошенных РБК экспертов, решение Cargill не повлияет на общие объемы экспорта российского зерна. По данным РБК, в сезоне 2022/2023 компания поставит на мировые рынки 2,2 млн тонн зерна или почти 4% всего объема российского экспорта. По мнению собеседника РБК, компания решила прекратить экспорт российского зерна из-за давления на рынок со стороны правительства России, а также ужесточившегося регулирования отрасли.

Олеся Павленко

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