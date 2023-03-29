ОПС собрали на дороге

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении двенадцати бывших сотрудников различных подразделений Госавтоинспекции ГУ МВД по Краснодарскому краю, обвиняемых в получении взяток в составе организованного преступного сообщества. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в 4-й кассационный суд для определения территориальной подсудности. По версии обвинения, инспекторы ГИБДД систематически получали мзду от водителей и передавали часть средств своим руководителям, а также крышевали перевозку контрафактного алкоголя.

Главное следственное управление СКР по СКФО закончило расследование уголовного дела в отношении группы бывших сотрудников полиции, которых обвиняют в создании преступного сообщества или участии в нем, а также в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 210, 290, 285 УК РФ). Основная часть фигурантов дела — в прошлом сотрудники ОМВД России по Успенскому району Краснодарского края, в том числе бывший начальник райотдела Андрей Новиков и экс-начальник ОЭБиПК ОМВД Михаил Баканов. В качестве обвиняемых по делу привлекаются также сотрудники ГИБДД Сергей Бочкарев, Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Евгений Акимов, Андрей Ионов, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный. Еще три фигуранта дела служили в краевом главке в Краснодаре — бывший начальник оперативно-разыскного отдела ОРЧ собственной безопасности краевого ГУ МВД Дмитрий Фролов, а также его подчиненные Руслан Скопенко и Роман Гриненко.

Адвокат Ярослав Краснощеков, осуществляющий защиту господина Фролова, сообщил “Ъ”, что прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в 4-й кассационный суд (Краснодар) для определения территориальной подсудности.

По данным СКР, в период с июня 2016 года до марта 2020 года на территории Краснодарского края действовало организованное преступное сообщество, в состав которого входили сотрудники МВД. Госавтоинспекторы несли дежурство на посту ДПС «Успенский» и регулярно получали от водителей взятки за освобождение от ответственности за административные правонарушения и преступления. Часть полученных средств сотрудники ГИБДД передавали своим руководителям, а также должностным лицам краевого главка. В общей сложности обвинение вменяет в вину фигурантам дела получение взяток на сумму 2 млн руб. Руководителем сообщества обвинение считает командира взвода ДПС ГИБДД Сергея Бочкарева.

Как ранее писал “Ъ”, пост «Успенский» находится в 250 км от Краснодара неподалеку от границы со Ставропольским краем, где начинается федеральная автотрасса Р-217, которая ведет в республики Северного Кавказа. По данным следствия, работавшие на «Успенском» полицейские в том числе крышевали перевозку контрафактного алкоголя.

В декабре 2022 года Кировский райсуд Ростова вынес приговор бывшему начальнику отдела ГИБДД по Успенскому району Илье Макаренко, которому было назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима. Его бывшие подчиненные Василий Пицык и Сиртаки Тосунов были приговорены соответственно к 4,5 и 3,5 года колонии общего режима. Все трое признали вину.

По словам адвоката Ярослава Краснощекова, конкретно его подзащитному вменяют в вину два эпизода взяточничества, в том числе от инспекторов ДПС из Успенского района и их руководителей, за покровительство их коррупционной деятельности. «Никто из свидетелей лично не видел передачу денег Фролову, а единственный признавшийся якобы участник передачи денег Гриненко отказался от своих показаний. Обвинение в отношении моего подзащитного построено на показаниях лиц, которые пользуются слухами и догадками, реальных очевидцев противоправных действий нет. Следствию приходится базироваться на слухах, так как оно уже сожгло за собой мосты, многократно продлевая срок содержания Дмитрия Фролова под стражей»,— заявил адвокат.

Анна Перова, Краснодар