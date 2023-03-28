Россия увеличила по просьбе Венгрии поставки газа в страну

Россия увеличила поставки газа в Венгрию по просьбе этой страны, сообщается по итогам разговора вице-премьера РФ Александра Новака с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Поставки природного газа в Венгрию в ближайший период останутся бесперебойными, сообщила по итогам беседы венгерская сторона.

«Россия продолжает осуществлять поставки газа в Венгрию в соответствии с договорными обязательствами, а также дополнительные поставки по просьбе венгерской стороны»,— говорится в сообщении правительства РФ. Господин Новак назвал Венгрию единственной из стран Евросоюза (ЕС), которая твердо отстаивает свою суверенную позицию в диалоге с Москвой, несмотря на колоссальное давление ЕС и США.

«Александр Новак заверил, что, несмотря на международные санкции, российская сторона сможет провести работы по техническому обслуживанию газопровода ''Турецкий поток'', поэтому поставки природного газа в Венгрию в ближайший период будут бесперебойными»,— написал господин Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена; цитата по Vilaggazdasag).

Ежегодный плановый ремонт на магистральном газопроводе « Турецкий поток» пройдет с 5 по 12 июня, сообщает Neftegaz.ru. Трубопровод пролегает по дну Черного моря из России в европейскую часть Турции.

Мария Федотова