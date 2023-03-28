В Крыму локомотив протаранил легковушку, четыре человека погибли

В Джанкойском районе Крыма пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем Skoda Octavia — все, кто находился в машине, погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД по республике Крым Фото: МВД по республике Крым

«Столкновение произошло на железнодорожном переезде на перегоне 1388-й км. По предварительным данным, погибли двое взрослых и двое детей»,— сообщили в ведомстве.

В МВД по Крыму подтвердили информацию об аварии без уточнения числа пострадавших. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Григорий Лейба