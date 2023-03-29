ВВП прирастает оценками

В январе 2023 года российский ВВП к декабрю 2022-го с исключением сезонного и календарного факторов вырос на 0,6% после снижения на 0,6% в декабре к ноябрю, подсчитали аналитики Института ВЭБ под руководством главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача. Исходя из этих данных, они сообщили о «возобновлении роста экономики». Отметим, что такая оценка ВВП заметно лучше сделанной Минэкономики — ранее (также с исключением сезонности) они сообщали о 0,2% роста ВВП в январе к декабрю.

В годовом выражении январский спад ВВП в Институте ВЭБ оценили в 3,3% после снижения на 4,4% в декабре. Оценка Минэкономики — минус 3,2% и минус 4,2% соответственно. «В январе экономическая активность заметно выросла. Существенно вырос и потребительский спрос. Розничные продажи показали рекордно высокий месячный рост — по отношению к декабрю более чем на 6%»,— поясняют в Институте ВЭБ.

Как отмечал “Ъ”, фактически на январь был перенесен традиционный декабрьский всплеск спроса (см. “Ъ” от 1 марта). Скачок спроса продлился и далее — в течение всего первого квартала (см. “Ъ” от 23 марта). Аналитики ВЭБа отмечают, что финансирование этого роста во многом осуществлялось за счет банковских депозитов. Активно росли расходы, связанные с ранее приобретенным жильем — на покупку стройматериалов и мебели. Высокий рост продемонстрировали и продажи легковых автомобилей. Возобновился рост спроса на услуги общественного питания. Уверенно росли и оптовые продажи — с середины прошлого года они увеличились на 15%. Перевозка грузов выросла практически по всем видам транспорта, кроме воздушного.

В то же время, отмечают в Институте ВЭБ, в январе объемы выпуска в промышленности сократились после роста на протяжении трех предыдущих месяцев. «Однако отрасли, которые в большей степени ориентированы на гособоронзаказ, возобновили активный рост»,— заключают аналитики.

Отметим, что, хотя консенсус-прогноз аналитиков пока не предполагает роста экономики в 2023 году, глава Минэкономики Максим Решетников убежден, что он состоится. «Рост экономики и инвестиций будет. В сторону улучшения пересмотрим оценки реальных доходов населения. Экономика имеет источники развития, и главный из них — внутренний спрос»,— говорил он 17 марта в РСПП, анонсируя апрельский прогноз ведомства.

Артем Чугунов