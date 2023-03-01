Оптимизм потребителей стабилизировал спрос

Косвенные экономические индикаторы подтверждают, что рост потребительского оптимизма, зафиксированный проведенными для ЦБ опросами «инФОМа» в январе — начале февраля 2022 года, трансформировался если не в оживление, то в стабилизацию фактического спроса домохозяйств. Так, по данным «Сбериндекса» (траты граждан по картам «Сбера»), номинальные расходы населения на товары и услуги с 20 по 26 февраля сократились в годовом выражении на 1,6% против роста на 5,1% и 6,1% в предыдущие две недели. Сокращение обусловлено «эффектом высокой базы» — год назад фиксировался ажиотажный спрос на непродовольственные товары (при этом рост трат на услуги и продовольствие сейчас продолжился, см. график).

«Если убрать эффект базы, то реальные потребительские расходы в феврале оцениваем на уровне января (с устранением сезонности). Статистика за январь появится 1 марта — по нашим оценкам, в январе расходы росли после декабрьского снижения»,— комментируют аналитики Telegram-канала MMI. Номинальные недельные потребительские траты, измеряемые исследователями «Ромир», с 20 по 26 февраля также росли медленнее (на 9,9% в годовом выражении) против 11,6% на предыдущей неделе, когда в реальном выражении они фактически стабилизировались.

Исходя из этого можно предположить, что обесценивающийся рубль, растущие инфляционные ожидания и большие предновогодние выплаты стимулировали потребление. В январе, по данным ЦБ, даже потребительское кредитование, несмотря на обилие праздничных дней, немного ускорилось: на 0,5% месяц к месяцу (против 0,1% в декабре). «При ускоренном росте цен может возникать стимул приобретать определенные товары или услуги, "пока на них не выросли цены", что формирует навес потребительского спроса»,— замечают в Райффайзенбанке.

Вместе с этим в январе, по оценкам «Ромир», доля «свободных» денег у домохозяйств (доходы минус траты на необходимые товары и услуги) была равна 29% от доходов, что на 12 процентных пунктов больше, чем было в декабре. Это может свидетельствовать о том, что заметная часть спроса не была реализована из-за недоступности товаров надлежащего качества.

Артем Чугунов