Одни хотят меньше, другие — больше

Верховный совет (ВС) Республики Хакасия в среду рассмотрит сразу два законопроекта об изменении правил формирования партсписков на выборах депутатов регионального парламента, которые пройдут в сентябре 2023 года. Депутат-коммунист предлагает увеличить общереспубликанскую часть списка с пяти до девяти кандидатов, чтобы предоставить партиям большую свободу. Его коллега-единоросс, напротив, считает целесообразным сократить ее до трех, чтобы в парламент прошло больше кандидатов от территориальных групп. Если ни один из законопроектов не наберет поддержки большинства депутатов, в силе останется действующая редакция закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vskhakasia.ru Фото: vskhakasia.ru

29 марта парламент республики рассмотрит две схожие поправки к региональному закону о выборах депутатов, которые касаются общереспубликанской части списка кандидатов. Сейчас закон гласит, что она должна включать «не менее одного и не более пяти кандидатов». Член фракции КПРФ Григорий Назаренко предлагает увеличить головную часть списка до девяти фамилий. Одновременно член фракции «Единой России» Денис Кабанов предлагает сократить ее до трех.

Напомним, выборы нового созыва ВС Хакасии пройдут 10 сентября 2023 года. В парламент избирается 50 человек, половина — по партийным спискам, другая — по одномандатным округам. Сейчас во фракции «Единой России» 20 депутатов, КПРФ — 12, ЛДПР — 5, «Справедливой России — За правду» (СРЗП) — 3, «Коммунистов России» — 2. Еще один мандат вакантен.

«Мы расширяем право любой партии самой формировать свой основной список. Мы никого не ограничиваем, в отличие от "Единой России"»,— заявил “Ъ” Григорий Назаренко. А вот появление законопроекта единороссов может объясняться нехваткой у партии власти известных в регионе людей, добавил коммунист.

Единоросс Кабанов парирует, что сокращение головной части списка положительно скажется на взаимодействии депутатов и избирателей, поскольку увеличит представительство территорий в парламенте. «Концепция законопроекта соответствует установкам федерального руководства партии. "Единая Россия" традиционно формирует списки по территориальному принципу, не расширяя общерегиональную часть»,— сообщили “Ъ” в республиканской ячейке ЕР.

Оба законопроекта уже рассмотрел комитет по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку и рекомендовал одновременно вынести их на сессию. При этом правовой отдел аппарата республиканского парламента дал отрицательное заключение на инициативу Григория Назаренко. «Юристы считают, что увеличение общереспубликанской части республиканского списка может привести, напротив, к снижению конкуренции»,— пояснили в верховном совете. Против выступила и заместитель председателя республиканского избиркома Ираида Чустеева: «Это приведет к снижению электоральной активности. Учитывая практику 2018 года, мы не дойдем до распределения (мандатов.— “Ъ”) между территориальными группами».

Согласно регламенту парламента, в подобных случаях проводитcя рейтинговое голосование. Если в ходе него несколько законопроектов наберут достаточное для их принятия число голосов, то принятым в первом чтении считается законопроект, получивший большую поддержку. Если же ни один из законопроектов не получит необходимое количество голосов, то тогда получивший наибольшую поддержку законопроект ставится на окончательное голосование. «Законопроект считается принятым в первом чтении, если при окончательном голосовании за него проголосовало более половины от установленного общего числа депутатов»,— говорится в документе.

«Сокращение общереспубликанского списка увеличит число мандатов от тергрупп, и, таким образом, будущие депутаты будут привязаны к своей территории и смогут эффективнее работать с жителями "на земле",— заявил “Ъ” член политсовета абаканского отделения "Единой России" Михаил Верхотуров.— Инициатива КПРФ, которая испытывает внутрипартийный кадровый голод, тоже понятна. За каким-никаким, но брендом партии легче "спрятать" нужных для КПРФ людей и протащить их в верховный совет Хакасии».

По словам Григория Назаренко, фракция КПРФ поддержит его законопроект. «Вопросы партийной дисциплины для нас приоритетны»,— ответили “Ъ” в реготделении ЕР на вопрос о том, будет ли фракция голосовать за законопроект Дениса Кабанова. Во фракции СРЗП, по словам ее руководителя Андрея Филягина, склоняются к тому, чтобы «оставить все как есть». Руководитель фракции «Коммунистов России» Денис Бразаускас в беседе с “Ъ” предположил, что действующая норма останется в силе. В ЛДПР не стали комментировать ситуацию.

Валерий Лавский, Новосибирск