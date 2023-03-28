Микрорайон пошел на взлет

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление о комплексном развитии территории бывшего аэропорта Саратов-Центральный, прекратившего работу в 2019 году. В соответствии с документом проект рассчитан на 14 лет, стоянки самолетов ликвидируют, вместо них появятся жилые дома, объекты коммерческой и социальной инфраструктуры. В прошлом году регион получил бюджетный кредит на комплексное освоение территории. Эксперты считают, что жилье в новом микрорайоне будет востребовано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Саратове в течение ближайших 14 лет будет вестись застройка территории бывшего аэропорта Саратов-Центральный в Кировском районе города. Соответствующее постановление, опубликованное правительством региона, подписал губернатор Роман Бусаргин. В соответствии с документом на территории недействующего аэропорта будут ликвидированы две взлетно-посадочных полосы и три стоянки самолетов Як-40, Як-42 и Ан-24.

Среди видов разрешенного землепользования, установленных на территории, есть участки для размещения жилых домов, коммерческой застройки, цирков и зверинцев, государственных учреждений, религиозных зданий и учреждений культуры. Также предусмотрены участки под спортивные объекты, банки, парковки, гаражные кооперативы, магазины и торговые центры, учреждения медицины, дошкольного и среднего образования.

Предполагается, что в новом микрорайоне жилые дома будут не выше 14 этажей, максимальная высота для нежилой застройки — 30 этажей. Максимальная плотность жилой застройки — 60% территории, нежилой — 75%. Уровень озеленения должен быть не менее 15%.

Аэропорт Центральный, ранее принадлежавший ОАО «Саратовские авиалинии», прекратил деятельность 21 августа 2019 года по распоряжению на тот момент главы кабинета министров РФ Дмитрия Медведева. 16 июня прошлого года занимавший тогда пост главы Саратова Михаил Исаев подписал постановление о присвоении территории названия «микрорайон Аэропорт».

Функции единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета на территории бывшего саратовского аэропорта выполняет ФАУ «Рос­капстрой» (владелец 100% — Минстрой России). В числе его основных видов деятельности функции технического заказчика, строительного контроля и оценки квалификации специалистов в сферах строительства и ЖКХ.

В ноябре прошлого года «Роскапстрой» выиграл два контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию магистральных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. Стоимость первого 1,24 млрд руб., второго — 360,5 млн руб. Работы выполняются в рамках реализации инфраструктурного проекта «Комплексное развитие территории бывшего аэропорта Саратов-Центральный в Кировском районе Саратова». Заказчиком работ выступает областное ГКУ «Управление капитального строительства». Работы по строительству систем водоснабжения, согласно договору, должны быть завершены до конца 2024 года. Они пройдут в два этапа: первый стоимостью 40,7 млн руб. должен быть завершен в 2023 году, второй на 1,2 млрд руб.— в 2024 году. То же самое и с контрактом на строительство систем водоотведения: стоимость первого этапа — 9,37 млн руб., второго — 351,1 млн руб.

Работы будут вестись на средства инфраструктурного бюджетного кредита, который Саратовской области одобрило правительство РФ. В июне прошлого года регион получил 1,68 млрд руб. на комплексное освоение территории бывшего аэропорта. Общий размер одобренного кредита — 4,4 млрд руб. На бюджетные средства должно быть сформировано новое общественное пространство, парки, ритейл, социальная и инженерная инфраструктуры.

По планам областной власти в новом микрорайоне до 2025 года возведут 926 тыс. кв. м жилья и свыше 500 тыс. кв. м нежилых зданий. Площадь застройки — 144 га. В микрорайоне обещают построить школы на 3850 мест и детские сады на 2120 мест. Проект планировки разрабатывало ГУПП «Институт Саратовгражданпроект».

В феврале прошлого года губернатор Роман Бусаргин говорил, что при определении подрядных организаций на возведение социальной инфраструктуры власти намерены «распределить нагрузку» на несколько компаний, чтобы избежать ситуации, при которой одна компания не справится со всем объемом работ. «После ухода подрядчиков и застройщиков на этой территории не должно остаться проблем. В микрорайоне должна быть вся необходимая инфраструктура, и возводить ее необходимо одновременно с жильем»,— заявлял глава ­региона.

Член правления Торговопромышленной палаты Саратовской области, бывший глава гильдии застройщиков ТПП Борис Чернодед полагает, что жилье в строящемся микрорайоне должно быть востребованным. По его словам, сейчас в Саратове строится достаточно много жилья и оно востребовано, поэтому, несмотря на незначительный спад на рынке, наблюдающийся в последнее время, к моменту строительства жилых домов ситуация должна выровняться, полагает эксперт.

Сергей Петунин