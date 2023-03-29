Жан-Поль Сартр уличен в разжигании

Приморский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение и публикацию популярной фразы Жан-Поля Сартра, содержащей короткую нелестную характеристику «всякого антикоммуниста». Этого потребовала прокуратура, которая нашла в словах философа признаки «унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды». Пользователям соцсетей отныне нельзя публиковать «информационный материал, представляющий собой компиляцию фотографии мужчины в очках и цитаты об антикоммунистах, авторство которого приписывается гражданину Франции Жан-Полю Сартру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жан-Поль Сартр

Фото: Moshe Milner / wikimedia.org Жан-Поль Сартр

Фото: Moshe Milner / wikimedia.org

Во вторник в Приморском районном суде Санкт-Петербурга состоялось заключительное заседание по рассмотрению иска городской прокуратуры, в котором надзорный орган требовал запретить доступ к ресурсам с фразой французского философа Жан-Поля Сартра. Процесс длился около десяти месяцев, а последнее заседание заняло всего 15 минут, причем треть этого времени судья провела в совещательной комнате.

Дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), возбужденное в отношении члена КПРФ Алексея Филиппова в сентябре 2020 года, стало началом судебного разбирательства и причиной иска прокуратуры. Тогда сотрудники надзорного органа, изучив страницу господина Филиппова в соцсети «ВКонтакте», обнаружили, что депутат привел известное высказывание Жан-Поля Сартра, содержащее короткую и крайне нелестную характеристику «всякого антикоммуниста». Скриншоты отправили в Центр «Э», а также на экспертизу в Санкт-Петербургский госуниверситет. Эксперты решили, что в представленном высказывании разжигания розни не содержится, но есть «признаки унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды».

Представитель коммуниста в суде Татьяна Дьячкова на первом заседании по делу заявила, что претензии прокуратуры непонятны и неконкретны. Около полутора лет прокуратура занималась административным расследованием по делу в отношении Алексея Филиппова: выявлением правонарушения, направлением материалов в территориальную прокуратуру, лингвистической экспертизой и консультациями с Центром «Э» МВД. В ходе процесса обвинители настаивали, что Алексей Филиппов возбуждал ненависть к социальной группе — антикоммунистам. Однако защита поправила, что в экспертизе говорится о политической и идеологической ненависти (таких понятий в ст. 20.3.1 не содержится), а ненависть к социальной группе не усматривается. Адвокаты добились и приобщения перевода цитаты Жан-Поля Сартра к материалам дела. В результате ответчика оштрафовали на 10 тыс. руб. по ст. 20.3.1 КоАП.

После этого петербургская прокуратура озаботилась, чтобы признать запрещенной для дальнейшего использования цитату философа, вызвавшую бурную дискуссию. Соответствующий иск поступил в суд 11 мая 2022 года, спустя три месяца после назначения коммунисту штрафа. Из искового заявления следует, что запрету подлежит не сама цитата, а распространенные в соцсетях способы ее обыгрывания, когда текст размещается на фоне с портретом автора. При этом у фразы есть несколько вариантов, которые возникли из-за сложности перевода.

Изначально в иске фигурировали 42 ответчика, но к последнему заседанию их количество сократилось до шести. Речь идет о нескольких ресурсах, хозяев смогла установить прокуратура. Большинство сайтов, на которых была размещена цитата, удалили ее или были заблокированы Роскомнадзором по иным причинам. Во время заседаний гособвинитель настаивала, что невозможно установить владельцев части сайтов — некоторые домены зарегистрированы за рубежом. На предпоследнем заседании, которое прошло 21 марта, суд вывел из дела и коммуниста Алексея Филиппова. Господин Филиппов удалил запись со своей страницы, и прокуратура решила снять претензии.

В результате суд запретил распространение и публикацию фразы французского философа. Старший юрист практики разрешения споров юридической компании «ССП-Консалт» Станислав Исаков, комментируя это решение, пояснил “Ъ”, что теперь за воспроизведение цитаты интернет-пользователям может грозить как административная, так и уголовная ответственность — в том числе и в случаях, когда фраза видоизменена или написана на иностранном языке.

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург