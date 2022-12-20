На уши навешали

Спрос на беспроводные наушники за 11 месяцев в России вырос на 19% год к году, в деньгах рынок просел на восемь процентных пунктов, а средний чек упал на 23−28%. Лидерство на рынке пока сохраняют JBL и Apple, которые прекратили официальные поставки в страну, но их доли заметно сократились год к году из-за нестабильных поставок по параллельному импорту. Из-за ухода люксовых брендов наушников объем продаж подделок по каждому из них к концу года может составить до 300 млн руб., говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За 11 месяцев в России было продано 12,2 млн беспроводных наушников, что на 19% больше прошлогоднего результата за аналогичный период, рассказали «Ъ» в МТС. Однако динамика роста оказалась меньше прошлогодней. Так, по итогам 2021 года рост продаж в штуках составлял 40%. В деньгах рынок сократился на восемь процентных пунктов и составил 38,9 млрд руб. В 2021 году в деньгах рынок вырос на 37% к 2020 году.

Падение связано со снижением интереса к наушникам от Apple — в 2022 году их продажи в штуках упали на 40%, отмечают в МТС.

По данным МТС, на российском рынке лидером по объему продаж беспроводных наушников в штуках, как и в прошлом году, стал JBL (бренд занял 13% рынка, а годом ранее его доля составляла 20,2%). На втором месте Xiaomi с долей в 12% (годом ранее 14%) и Apple с 6% (в прошлом году 11%), следом идут Honor (4%) и Samsung (2%). В деньгах лидером остается Apple (31%), за ним идет JBL (14%), следом Samsung (7%) и Honor (4%). Средний чек на наушники по итогам января-ноября снизился на 23%, до 3,2 тыс. руб.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», за десять месяцев продаж наушников около 60% спроса заняли беспроводные устройства, за аналогичный период прошлого года их доля составляла 54%. По данным «МегаФона», рост в сегменте беспроводных наушников год к году составил 7%: «Лидерами в штучном выражении, как и в прошлом году, стали JBL, Honor, Philips, Xiaomi. Топ брендов в денежном выражении тоже практически не изменился: лидируют Apple, JBL, Honor, Xiaomi. Новичком топ-5 в этом году стала марка Realme, в прошлом году в пятерку наиболее популярных марок вместо нее входил Huawei». В «Ситилинке» оценивают общие продажи наушников и гарнитур в 2022 году в более 19 млн. В ритейлере лидером в денежном выражении стал Apple, JBL и Xiaomi. В штуках первенство делят Apple и Xiaomi, далее по популярности следуют JBL и Edifier.

После начала военной операции на Украине многие иностранные производители электроники, включая Apple, Samsung, Sony и др., остановили официальные поставки в Россию. В середине июля ритейлеры зафиксировали рост спроса на копии наушников от Apple: около 80% всех продаж в сегменте наушников до 3,5 тыс. руб. приходилось именно на реплики AirPods (см. «Ъ» от 13 июля). Позже магазины электроники сообщили, что на российском рынке заканчиваются премиальные наушники (см. «Ъ» от 15 августа).

Сейчас подделки на премиальный сегмент наушников могут встречаться как в маркетплейсах, так и в небольших магазинах электроники, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

«Если площадка не указывает, что продукт является репликой, то потребитель может подать в суд на продавца, так как это нарушение закона»,— рассказал он.

Источник «Ъ» в одном из производителей наушников сообщил, что к концу года объем продаж в РФ подделок гарнитур может составить $3−5 млн (200−300 млн руб.) по каждому из ушедших премиальных брендов: «Что касается китайских производителей, они, как правило, используют самые современные материалы и комплектующие, но все еще не могут справиться с мелкими недочетами, которых нет у западных А-брендов».

Представитель производителя электроники F+ tech заявил, что на данный момент поставки наушников известных брендов идут только мелкими партиями и они ситуативны: «Поэтому есть риск закупить поддельный товар, так как документы на него крайне сложно отличить от оригинальных, а представителей вендора, которые могли бы пресечь это, больше нет».

По словам представителя компании, ранее отличить оригинал от подделки в премиум-сегменте можно было по цене, но сейчас из-за дефицита этого сегмента цены поднялись и на реплики.

В начале 2023 года ситуация должна улучшиться, так как у крупных поставщиков в транзите большие партии оригинального товара, говорят в F+ tech.

Тимофей Корнев