Взыскатели недосчитались долгов

К концу первого квартала средний размер просроченной задолженности свыше 90 дней по потребительским кредитам, попадающей к коллекторам, составил 81,34 тыс. руб. По кредитам наличными это показатель опустился до минимума с 2018 года. Кредиторы предпочитают сами взыскивать просрочку, передавая коллекторам почти безнадежные долги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) о работе рынка в первом квартале. Средний размер просроченной задолженности старше 90 дней по необеспеченным кредитам, попадающей к коллекторам, составил 81,34 тыс. руб. Это примерно соответствует уровню 2022 года (82 тыс. руб.). Однако по сегментам динамика отличается. В частности, по кредитам наличными средний чек просрочки у коллекторов составил 115,78 тыс. руб., это минимальный показатель с 2018 года.

Взыскатели связывают ситуацию с глобальными кризисными явлениями на рынке. «В прошлом году банки, как и в этом году, готовы давать одобрение на большие суммы лишь тем клиентам, в платежеспособности которых полностью уверены. Это могут быть зарплатные клиенты или владельцы депозитных счетов,— говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.— В отношении тех, чья платежеспособность на перспективу несколько месяцев вперед вызывает вопросы, кредиторы рисковать не готовы и идут по пути сниженных лимитов».

На взыскание передается большое количество долговых кейсов, но суммы ниже, чем, например, два-три года назад, подтверждает гендиректор «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата. «Люди не рискуют брать большие кредиты, кроме того, риск-политика финансовых институтов стала жестче, поэтому зачастую одобряются кредиты на меньшие суммы»,— полагает он.

По данным Frank RG, по итогам февраля 2023 года банки выдали кредитов физлицам на 995,1 млрд руб. Это на 9% меньше, чем в 2022 году. Большинство розничных сегментов показали падение средних чеков в годовом сравнении. Так, например, средний чек выдаваемых банками кредитов наличными составил по итогам февраля 201,7 тыс. руб., упав на 24% год к году.

Тенденция набирает обороты с середины 2020 года, между тем экономическая неопределенность сохраняется, убедительных предпосылок для серьезного смягчения риск-политик кредитных учреждений нет, считает гендиректор ID Collect Александр Васильев: «В нашем портфеле с 2018 года этот показатель снизился на 7%».

В таких условиях кредиторы стараются все больше взыскивать самостоятельно, отдавая коллекторам только почти безысходные долги (см. “Ъ” от 6 и 17 февраля). Подход оказывает давление и на стоимость просрочки на рынке — к взысканию предлагается все менее качественный портфель.

Как будет развиваться ситуация, собеседники “Ъ” на рынке прогнозируют с осторожностью: с одной стороны, кредиторы не ослабляют скоринг, с другой — даже у качественных клиентов есть риск ухудшения финансового положения в текущих нестабильных условиях.

«По мере ужесточения регуляторных мер, направленных на снижение долговой нагрузки населения, банки продолжат более жесткую кредитную политику, что может привести к дальнейшему снижению среднего чека просроченной задолженности, передаваемой коллекторам»,— ожидает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Господин Васильев допускает по итогам 2023 года небольшое снижение среднего чека просрочки — на 1,5–3%.

Полина Трифонова