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Коммерсантъ FM
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Wildberries тянет бронь на себя

Маркетплейс запустил билетный сервис

Стремясь найти новые способы привлечения клиентов, Wildberries запускает сервис бронирования билетов. Рынок онлайн-тревел агентств (ОТА) переживает рост: нарастив аудиторию из-за ограничений на работу в России платежных систем и сокращения числа код-шеринговых рейсов, им удалось увеличить свою комиссию в десять раз. Однако встроиться в этот сегмент непрофильным игрокам значительно сложнее, предупреждают участники рынка.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Маркетплейс Wildberries запустил портал туруслуг «Wildberries.Вместе», где доступны бронирования авиабилетов, железнодорожных, автобусных билетов и возможность их комбинирования, рассказали “Ъ” в компании. Там не раскрыли размер инвестиций в новый проект. Собеседник “Ъ” на рынке предполагает, что затраты составили около 50 млн руб.

В Wildberries поясняют, что сервис на текущем этапе сотрудничает с агентствами, заключившими договоры с транспортными компаниями, не раскрывая партнеров. По словам одного из собеседников “Ъ”, сервис фактически выступает субагентом, реализуя билеты от крупных игроков сегмента, получающих их напрямую от перевозчиков.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин видит общий рост бизнеса ОТА, обусловленный ограниченной работой в России платежных систем, выходом российских перевозчиков из международных альянсов, резким сокращением объема код-шеринговых рейсов. ОТА формируют билеты сразу по четырем полетным сегментам и занимаются переводом средств перевозчикам, объясняет эксперт. Другой собеседник “Ъ” на рынке добавляет, что доля ОТА в структуре российских продаж зарубежных перевозчиков выросла с 40–50% до 80%. Это, по его словам, привело к росту комиссии за оформление билетов: «Если раньше эта сумма была 200–300 руб., то сейчас 2,5–3 тыс. руб.».

В Wildberries рассчитывают, что аудиторией сервиса станут клиенты маркетплейса и сторонние потребители, которые будут приходить именно за туруслугами. Но собеседник “Ъ” на рынке ОТА указывает, что неспециализированным игрокам сложно формировать лояльную именно к этому продукту аудиторию. Он называет рынок непростым: «Для этого необходимы серьезные вложения в развитие». Эксперт уверен, что даже наличие команды специалистов с опытом здесь не гарантирует успех. Он приводит пример с Ozon Travel, который через 12 лет существования был интегрирован в основной маркетплейс (см. “Ъ” от 3 июня 2021 года).

Гендиректор Ozon Travel Михаил Осин пояснил “Ъ”, что сейчас проект активно расширяет линейку продуктов: «Тревел-бизнес в России развивается внутри больших экосистем, с которыми покупатель привык взаимодействовать». Такие сервисы получают аудиторию из сложившихся клиентов, участвуют в глобальных программах лояльности, говорит гендиректор МТС Travel Вадим Мельников. В «Яндекс.Путешествиях» “Ъ” оперативно не ответили.

Еще один собеседник “Ъ” на рынке ОТА предполагает, что тревел-проект Wildberries, возможно, рассматривается как способ стимуляции продаж в категориях, связанных с отпуском и отдыхом. Компании часто включают турпродукты в основной бизнес, чтобы удерживать клиентов в экосистеме, говорит коммерческий директор OneTwoTrip Николай Маликов. В случае с маркетплейсом это, по его мнению, приведет к росту оборота за счет высокого среднего чека, хотя и не будет способствовать заметному увеличению прибыли из-за низкой маржинальности направления. «Появление дополнительных продуктов и услуг позволяет лучше зарабатывать на кросс-сейле»,— рассуждает он.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров поясняет, что маркетплейсы сейчас стараются предложить клиентам не только товарный ассортимент, но и набор комплементарных услуг, рассматривая их в том числе как рекламные возможности. «Синергетический эффект можно отследить за счет увеличения трафика и роста продаж»,— говорит он. Для Wildberries новые рекламные инструменты могут быть актуальны, в частности, в свете череды скандалов, возникших с операторами ПВЗ (см. “Ъ” от 27 марта).

Александра Мерцалова

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