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Коммерсантъ FM
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Reuters: нефть Urals дорожает в Азии, но продается ниже ценового потолка

Партии российской нефти Urals с отгрузкой в апреле подорожали в портах крупнейших потребителей — Индии и Китая, сообщили три источника агентства Reuters в отрасли. Однако цены на Urals остаются ниже ценового потолка из-за падения котировок нефти Brent, отметили они.

В середине марта мировые цены на нефть падали до самого низкого уровня с конца 2021 года, затем Brent укрепился с $73 до $78.

Источники оценивают апрельские грузы Urals на уровне скидки $14–$17 за баррель к эталону в портах Индии по сравнению со скидкой $18–$20 на мартовские партии (расчет на базисе DES: delivered ex-ship).

Стоимость апрельских партий нефти Urals Приморск составляет порядка $50 за баррель (расчет на базисе FOB: free on board). Цена на перевозку Urals из балтийских портов РФ составляет порядка $7,5–$8,5 млн до портов Индии и чуть более $10 млн до Китая, сообщили источники.

В марте закупки Индией нефти Urals составили более 65% от общего объема морского экспорта, на втором месте — Китай с 17%, на третьем — Турция (13%), сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv.

Средняя цена на нефть марки Urals в феврале составляла $49,56 за баррель, в январе — $49,48 за баррель, в декабре 2022 года — $50,47 за баррель, сообщает Минфин РФ.

Мария Федотова

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