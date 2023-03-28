Молоко раздора

Арбитражный суд привлек к спору между Юговским комбинатом молочных продуктов прокуратуру Пермского края и региональное министерство агропромышленного комплекса в качестве третьих лиц. Вопрос об участии в деле последнего вызвал решительные возражения представителей федеральных структур — налоговой службы и Россельхознадзора. Министерство, в свою очередь, указывало, что если Юговскому комбинату не удастся оспорить решение ФНС о взыскании более 110 млн руб., то краевые власти будут вынуждены корректировать свою политику в отрасли. Кроме того, суд решил опросить специалистов в сфере производства молочной продукции по поводу состава спорных товаров, из-за чего комбинату доначислили недоимку по НДС.



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Очередное заседание Арбитражного суда Пермского края по вопросу о законности начисления федеральной налоговой службой более 110 млн руб. налогов и штрафов ООО «Юговской молочный комбинат» прошло в ожесточенных спорах. Ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, направили прокуратура Пермского края и региональное министерство агропромышленного комплекса. Ходатайство надзорного органа принципиальных возражений сторон и третьих лиц не вызвало, ФНС и Юговской комбинат оставили его на усмотрение суда.

Обосновывая аналогичное ходатайство министерства АПК, его представитель Мария Андришунас заявила, что министерство является ключевым органом, который разрабатывает и реализует политику региональных властей в сфере сельского хозяйства. По ее словам, Юговской комбинат является одним из крупнейших производителей молочной продукции в Прикамье. «Если решение будет не в пользу комбината, то на министерство ляжет обязанность по обеспечению продовольственной безопасности края, кроме того, взыскание средств потенциально может привести к сокращению работников»,— полагает госпожа Андришунас.

ФНС и Россельхознадзор выступили категорически против привлечения министерства к процессу в качестве третьего лица. В итоге основная часть судебного заседания прошла в спорах между представителями федеральных органов исполнительной власти и региональной. Их представители настаивали, что у краевого министерства нет правовых оснований для участия в деле, поскольку данный спор не затрагивает его прав. «Никакого материально-правового интереса у министерства в рамках этого спора быть не может,— убеждал участников Дмитрий Ушаков из центрального аппарата Россельхознадзора.— Какое отношение вы к нему имеете, каким образом решение может затронуть права?» По его данным, министерство сельского хозяйства РФ уже высказалось о том, что поддерживает в процессе ФНС, а позиция прикамских коллег идет вразрез с мнением федеральной структуры.

Мария Андришунас, в свою очередь, доказывала, что краевое министерство отвечает за состояние местных производителей сельхозпродукции, но в данном споре ничью сторону не поддерживает. Но если у Юговского комбината начнутся проблемы, то краевые чиновники вынуждены будут реагировать на них. В итоге суд решил, что министерство АПК должно вступить в дело.

Также суд, несмотря на возражения ФНС, удовлетворил ходатайство комбината об опросе специалистов в области производства молочной продукции, среди которых сотрудники ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова». Алексей Данилов из Росприроднадзора заявил, что у него есть сомнения в беспристрастности специалистов, поскольку их же кандидатуры заявлены в качестве возможных экспертов для выполнения судебной экспертизы. Против ее назначения возражают налоговики и Росприроднадзор. «Против экспертизы мы возражаем, а экспертов предлагаем допросить с пристрастием»,— сказал господин Ушаков. Процесс продолжится 18 апреля, к этому времени стороны должны подготовить вопросы для ученых.

Дмитрий Астахов