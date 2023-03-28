Автозаводский корпус «Школы 800» достроен и готовится к лицензированию

Завершено строительство корпуса «Школы 800» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе правительства региона. Концессионеру ООО ПКК «Просвещение» осталось благоустроить территорию, объект готовят к лицензированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Строительство трех корпусов «Школы 800» началось летом 2020 года. Сроки сдачи неоднократно переносились, к декабрю 2022 года концессионер достроил только корпус в Верхних Печерах, учебный процесс там начался в феврале. Строительство здания школы в Сормовском районе продолжается.

Елена Ковалева