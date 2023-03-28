Ученых интегрировали в дело

В Тамбовской области в суд передано уголовное дело о хищении 10 млн руб. федеральных субсидий в Мичуринском государственном аграрном университете. На скамье подсудимых окажется бывший проректор и профессор Галина Короткова. Женщина признала вину в фабрикации результатов выполнения научных, опытно-конструкторских и технологических работ и сотрудничает со следствием. Расследование дела против других фигурантов, директора местного инжинирингового центра Андрея Завражнова и бывшего ректора Вадима Бабушкина, готовится к завершению, вину они не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Короткова

Фото: mgau.ru Галина Короткова

Фото: mgau.ru

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении бывшего проректора ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ» 50-летней Галины Коротковой. Как сообщила Генеральная прокуратура России, его передадут на рассмотрение в местный райсуд.

Расследование вел второй отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России (СКР) по Тамбовской области. Преступление было вскрыто год назад оперативниками местного УФСБ: они выявили факт хищения бюджетных денежных средств в Мичуринском аграрном университете при реализации федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии» национального проекта «Наука и университеты». В ноябре 2019 года вуз получил по нему 25 млн руб. на реализацию комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства.

По версии следствия, с целью хищения части этих денег госпожа Короткова вступила в преступный сговор с теперь уже бывшим ректором Вадимом Бабушкиным и директором инжинирингового центра университета Андреем Завражновым.

Андрей Завражнов, как считают следователи, составил фиктивные договоры с коммерческими компаниями на поставку различных товарно-материальных ценностей, которые в действительности вуз не получил. С ноября 2019-го по декабрь 2021-го проректор Галина Короткова подготовила и подписала отчетные документы, не соответствующие действительности в части объема выполненных работ. Их утвердил ректор университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Бабушкин

Фото: mgau.ru Вадим Бабушкин

Фото: mgau.ru

В результате преступных действий, по оценкам следствия, было похищено более 10 млн руб., которые ученые потратили на приобретение товаров бытового назначения для личных целей. Цели субсидии достигнуты не были.

Галину Короткову в конце мая прошлого года заключили под стражу, но в августе отпустили под домашний арест. Она заключила досудебное соглашение с прокуратурой, полностью признав вину. Ее защитница Елена Каллаур просила отменить арест со ссылкой на истечение срока действия загранпаспорта доверительницы и на арест имущества в размере ущерба. Суд сохранил меру пресечения.

Расследование уголовного дела в отношении 63-летнего Андрея Завражнова и 56-летнего Вадима Бабушкина находится в завершающей стадии, рассказали «Ъ» в региональном управлении СКР.

В апреле прошлого года Андрея Завражнова отправили под домашний арест. Через месяц меру пресечения ужесточили, и ученый оказался в СИЗО. Источники «Ъ» в правоохранительных органах объясняют, что Андрей Завражнов несколько раз нарушил назначенные ему запреты, пообщавшись со свидетелем по уголовному делу и воспользовавшись средствами связи. Осенью меру пресечения смягчили, вернув мужчину под домашний арест. Под стражей его здоровье ухудшилось. В последний раз меру пресечения продлили в середине февраля.

Андрей Завражнов — сын выдающегося ученого и академика Российской академии наук Анатолия Завражнова, который создал научную школу и внес большой вклад в развитие теории и методов проектирования машин и технологических линий для приготовления и раздачи кормов на животноводческих фермах и комплексах.

Отец обвиняемого в течение более чем 20 лет руководил Плодоовощным институтом имени Мичурина, который является предшественником нынешнего госуниверситета, а также выступал одним из инициаторов преобразования Мичуринска в первый наукоград в агропромышленном комплексе России. Летом прошлого года, уже после задержания сына, 83-летний академик Анатолий Завражнов указом президента России Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Защитник Андрея Завражнова Сергей Петренко сказал «Ъ», что не может комментировать дело без согласия своего доверителя. В прокуратуре Тамбовской области «Ъ» уточнили, что ученый вину не признает. То же самое касается и Вадима Бабушкина: его адвокат Игорь Жмаев в жалобе на домашний арест, под которым его доверитель находится с начала года, утверждал, что документы вуза указывают на невиновность бывшего ректора.

«Единая Россия» приостановила членство в партии Вадима Бабушкина, являющегося депутатом Тамбовской облдумы. Он покинул пост ректора до возбуждения уголовного дела в марте 2022 года после семи лет работы: в вузе отмечали, что впереди у Вадима Бабушкина «большие планы», а сам он «сконцентрируется на академической деятельности и передаче опыта подрастающему поколению кадров высшей квалификации».

Сергей Толмачев, Воронеж