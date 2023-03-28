У замглавы администрации Ростова прошли обыски по делу о взятке

В доме у заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Алексея Пикалова в начале марта прошли обыски. Чиновник является свидетелем в деле о получении взятки руководителем МКП «Ростгорсвет», сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах.

«У Алексея Пикалова, как у куратора департамента ЖКХ, которому подчиняется "Ростгорсвет", проводили обыск с целью обнаружения предметов и документов, которые могли бы быть использованы в ходе расследования дела»,— пояснил собеседник.

В администрации города не смогли оперативно ответить на запрос корреспондента «Ъ».

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) было возбуждено против директора МКП «Ростгорсвет» Антона Рачкова и его заместителя Елены Зерщиковой в начале марта.

Как ранее сообщало СУ СКР по Ростовской области, должностные лица МКП «Ростгорсвет» получили от директора коммерческой организации взятку в сумме более 1 млн руб. за информацию, позволяющую вне конкуренции выигрывать торги на заключение договоров подряда с предприятием. Антон Рачков был отправлен под домашний арест, а его заместитель Елена Зерщикова была заключена под стражу.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону