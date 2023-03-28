В Екатеринбурге открылся фестиваль «Рахманинов. Зримая музыка»

Фестиваль «Рахманинов. Зримая музыка» открылся в Екатеринбурге во вторник, 28 марта. Его открытие приурочено к 150-летию со дня рождения великого русского композитора. На протяжении пяти дней на сцене Свердловской филармонии и в городском филармоническом зале Асбеста пройдут концерты, а также выставки и лекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация фестиваля музыки композитора Сергея Рахманинова «Рахманинов. Зримая музыка» в центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Презентация фестиваля музыки композитора Сергея Рахманинова «Рахманинов. Зримая музыка» в центре «Эрмитаж-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В дневной программе 28 марта Свердловская филармония презентовала в галерее «Эгида» мультимедийную выставку «Рахманинов: Известный и неизвестный», созданную Российским национальным музеем музыки. На ней представлена история как известных, так и малоизвестных композиций Сергея Рахманинова, а также современная интерпретация общественных шедевров композитора. На каждом стенде сделан qr-код, с помощью которого можно услышать музыкальные произведения Рахманинова.

«Один из стендов рассказывает, как он любил проводить летний отдых, например. Здесь интересна хронология всей жизни Рахманинова. На стенде "Сохраняя память" — все места в России, которые в разные годы в разных ситуациях Рахманинов посетил или жил»,— рассказал первый заместитель директора по творческой деятельности Свердловской филармонии Рустем Хасанов. Выставка не ограничивается рамками фестиваля и продлится до 24 апреля.

В Большом фойе Свердловской филармонии до конца апреля представлена выставка «Сирень». Она посвящена одноименному романсу Рахманинова и включает в себя более 50 работ двадцати четырех художников из Екатеринбурга. Картины написаны в разных стилях и техниках. «Должно что-то манить. С музыкой меня связывает ритм и мелодия. В живописи это должно быть живое»,— поделилась секретом звучания своих картин художник Надежда Важенина.

В вечерней программе 28 марта состоится открытие фестиваля: симфонический хор Свердловской филармонии исполнит одно из главных сочинений Сергея Рахманинова «Всенощное бдение».

29 марта в камерном зале филармонии пройдет предконцертная лекция «Хоровая музыка Рахманинова. Взгляд в будущее». Руководитель Камерного хора Московской консерватории Александр Соловьев поделится со слушателями особенностями рахманиновского творчества. В этот же день камерный хор Московской государственной консерватории имени Чайковского исполнит «Литургию св. Иоанна Златоуста».

Завершится фестиваль 1 апреля в юбилей Сергея Рахманинова исполнением двух музыкальных полотен — поэмы «Колокола» и оркестровой сюиты «Симфонические танцы».

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Виолетта Ширяева