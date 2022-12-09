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В Оренбурге осудят участников ОПГ «Близнецы»

В Оренбурге осудят 12 участников организованной преступной группировки «Близнецы», включая ее главаря Виктора Кутния. Об этом сообщает прокуратура региона.

В состав группировки входили 12 жителей Оренбургской области и Краснодарского края. Банда была создана три года назад для совершения тяжких и особо тяжких преступлений в целях материального обогащения. Участники группировки в период с 2019 по 2021 годы на территории совершали грабежи и разбойные нападения, вымогательства, хищения автомобилей у жителей Оренбурга, в том числе путем обмана. Они завладели чужим имуществом на общую сумму более 4 млн руб.

Деятельность банды была пресечена в марте 2021 года. На имущество организатора группировки стоимостью 2,5 млн руб. наложен арест.

Уголовное дело в отношении участников преступного сообщества передано в Дзержинский районный суд Оренбурга.

Андрей Сазонов

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