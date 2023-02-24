На МКС впервые пройдет годовая экспедиция

Корабль «Союз МС-23» пробудет на орбите 215 суток, сообщает «Роскосмос». Общая продолжительность работы его экипажа на Международной космической станции (МКС) составит не менее 370 суток. Это станет новым рекордом для МКС. В экипаж входят российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио. Запуск корабля запланирован на завтра, 24 февраля.

Экипаж на МКС доставил корабль «Союз МС-22», который стартовал с Байконура 21 сентября 2022 года. Предполагалось, что экспедиция продлится 188 суток, до марта 2023 года. Однако 15 декабря на корабле, состыкованном с МКС, произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. «Роскосмос» направил МКС рекомендации по возвращению «Союза», но заверил в отсутствии предпосылок для этого. В итоге было решено, что экипаж поврежденного корабля вернется на «Союзе МС-23».

Лаура Кеффер