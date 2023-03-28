К воронежскому инвестору недостроенного завода арматуры подан банкротный иск

В арбитражный суд Воронежской области в отношении ООО «Научно-производственное предприятие “Стройсталь”» поступило заявление о банкротстве от городского управления имущественных и земельных отношений. Компания с 2009 года планировала возвести мини-завод по производству строительной арматуры «класса А500С» мощностью 35,7 тыс. т в год за 510,8 млн руб. на 2,5 га в Новоусманском районе. В 2015 году объект «Стройстали» был включен в список особо значимых инвестиционных проектов области. Однако к 2020 году строительная готовность объекта оценивалась на уровне 5%, а участок «имел следы кустарниковой растительности» и «находился в заброшенном состоянии», следует из документов суда.

Иск пока не принят к производству. Сумма требований не раскрывается. Однако ранее арбитражный суд Воронежской области удовлетворил несколько исков городского управления имущественных и земельных отношений, а также областного ДИЗО о взыскании просроченной задолженности по договору аренды земельного участка.

Отметим, что это уже четвертая попытка обанкротить компанию с 2011 года. Ранее все производства по банкротным искам были прекращены. Вместе с тем, «Стройстали» после повторного рассмотрения иска в начале марта 2023 года удалось частично добиться признания незаконным отказ администрации Новоусманского района в предоставлении в аренду на часть земельного участка и обязания заключить договор аренды ранее размежеванных 500 кв. м на три года.

Суд первой инстанции в конце 2021 года признал отказ администрации в аренде законным, отметив, что заключением договора аренды в 2015 году Стройсталь уже реализовала свое право на однократное предоставление без проведения торгов спорного земельного участка в аренду для завершения строительства.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Научно-производственное предприятие “Стройсталь”» зарегистрировано в 2010 году для производства стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения. Уставный капитал - 59,4 млн руб. Бенефициары компании - Юрий Кабаченко (44,049%), Вадим Ромендик (25,017%), Алексей Четырешников (19,154%), Екатерина Пименова (9,817%), Евгения Мокрова (1,963%).

Владимир Зоркий