Выпускаемый в Челябинске троллейбус «Синара-6254» прошел сертификацию

Выпускаемый на Челябинском заводе городского электрического транспорта (входит в холдинг «Синара – Транспортные машины») троллейбус «Синара-6254» получил сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Электротранспорт признан безопасным для пассажиров и эксплуатирующего персонала, сообщают в пресс-службе холдинга «Синара – Транспортные машины» (СТМ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

Для прохождения сертификации троллейбус почти восемь месяцев проходил ряд испытаний на различных площадках, включая специальную лабораторию в Подмосковье и полигон в Минске (Белоруссия). Тестировались тормозная система и система рулевого управления, уровень внутреннего и внешнего шума, уровень радиопомех, на соответствие нормам проверили стекла, шины и световые приборы. Оценили соответствие требованиям безопасности обзорность, размещение пассажиров и водителя.

«Успешное прохождение процесса сертификации — это, безусловно, крайне важное событие, подтверждающее высокий технический уровень нашего транспортного средства и дающее нам возможность запустить его полноценное серийное производство, – отмечает заместитель генерального директора по управлению концессионными программами «Синара – Транспортные машины» Николай Пронин.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте холдинг СТМ запустил на территории Челябинского трубопрокатного завода производство троллейбусов «Синара-6254» и электробусов «Синара-6253». Транспорт входит в одно семейство городского колесного транспорта: салон оборудован usb-слотами, откидной аппарелью для маломобильных людей, дополнительным освещением и климатическими системами. Количество посадочных мест в троллейбусе увеличено до 37. Его энергоэффективность в среднем на 15% выше, чем у аналогов.