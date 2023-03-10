В Челябинске запустили завод по производству троллейбусов и электробусов

Челябинский завод городского электрического транспорта (ЧЗГЭТ) официально приступил к работе. Новое производство, созданное холдингом «Синара – Транспортные машины» (СТМ, входит в группу «Синара») на территории Челябинского трубопрокатного завода, запустили 10 марта губернатор Алексей Текслер, заместитель Минпромторга РФ Альберт Каримов, гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский и гендиректор СТМ Виктор Леш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Автор Олег Кормильцев Фото: Автор Олег Кормильцев

«Я вспоминаю историю: мы приняли решение обновлять общественный транспорт, встал вопрос по обновлению троллейбусов. Понятно, можно было их приобрести, но мы договорились с группой „Синара“ пойти дальше и организовать производство у нас в Челябинске. Нам хотелось создать новый современный комфортный транспорт, который бы имел челябинскую прописку. Я очень рад, что нам этой удалось. Горжусь, что сегодня в Челябинской области открывается производство значимое не только для нашего региона, но и для всей страны»,– сказал на открытии завода Алексей Текслер. Он поблагодарил всех, кто участвовал в этом процессе, прежде всего, группу «Синара», а также правительства региона и РФ.

Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 млрд руб. Производство полного цикла по выпуску троллейбусов и электробусов организовано на общей площади 13,5 тыс. кв. м. На заводе несколько технологических участков: заготовительное производство, сварочный участок, антикоррозионная обработка каркаса кузова, сборка, а также диагностический комплекс с испытательным участков и сдаточным участком. Штатная численность ЧЗГЭТ составит около 400 человек, которая в дальнейшем будет увеличена до 700 человек.

По словам Виктора Леша, производственная мощность завода составляет 350 единиц транспорта в год, но при развитии спроса выпуск может быть увеличен до 1,2 тыс. машин. «Первая партия изготавливается именно для Челябинска. 20 транспортных средств из 168 уже практически готовы, и мы сейчас работаем на тем, чтобы они могли выйти на рейсы в ближайшее время»,– сообщил господин Леш.

ЧЗГЭТ будет выпускать троллейбус «Синара-6254» и электробус «Синара-6253», которые СТМ презентовал летом прошлого года. Транспорт входит в одно семейство городского колесного транспорта: салон оборудован usb-слотами, откидной аппарелью для маломобильных людей, дополнительным освещением и климатическими системами. Количество посадочных мест в троллейбусе увеличено до 37. Его энергоэффективность в среднем на 15% выше, чем у аналогов.